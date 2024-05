Nio eröffnet „Nio House“ in Amsterdam

Konkret befindet sich das „Nio House Amsterdam“ im historischen Metz-Gebäude in der Leidsestraat 32-34 im Stadzentrum. Das 1891 erbaute Gebäude steht unter Denkmalschutz und war seinerzeit das höchste private Gebäude in Amsterdam. „Es war Zeuge zahlreicher bedeutender kultureller und gesellschaftlicher Ereignisse in der niederländischen und europäischen Geschichte“, so Nio.

In den „Nio Houses“ stellt das chinesische Unternehmen zwar auch seine Elektroautos auf, bietet aber auch Gastronomie-Angebote, Büroräume, Kinderbetreuung, Ausstellungen, sowie Räume für Vorträge, Entspannung, Lesen und geselliges Beisammensein. In Amsterdam ist jede Etage des achtstöckigen Gebäudes nach einem anderen Thema gestaltet. Neben den sieben „Nio Houses“ verfügt der chinesische E-Auto-Hersteller bislang in Europa auch über acht „Nio Spaces“ sowie 55 Service-Zentren.

„Amsterdam ist Nios größtes Nio House in Europa und markiert einen bedeutenden Schritt in unserer globalen Expansion“, sagt CEO Willam Li, der für die Eröffnung in die Niederlande gereist ist. „Seit 2021 haben wir auf dem europäischen Markt ein komplettes Betriebssystem etabliert, das Produkt, Technologie, Service und Community umfasst und einen freudvollen Lebensstil rund um Autos prägt. Wir werden unsere Service-Infrastruktur in Europa weiter vorantreiben, die Benutzerzufriedenheit verbessern und durch Nio House mehr zur lokalen Gemeinschaft beitragen.“

