Xiaomi hebt Auslieferungsziel für den SU7 erneut an

Die Anhebung um 20 Prozent hatte das Xiaomi-Management in einer Telefonkonferenz mit asiatischen Medien bestätigt. Man werde in diesem Jahr „mindestens“ 100.000 SU7 ausliefern, peile aber das Ziel von 120.000 Einheiten an.

Kürzlich war bereits bekannt geworden, dass Xiaomi den SU7 ab Juni in seiner Fabrik in Peking im Zweischichtbetrieb produzieren will. Dann sollen mindestens 10.000 Fahrzeuge pro Monat vom Band laufen. Um das Ziel von 120.000 Fahrzeugen zu erreichen, wäre dann im Jahresverlauf noch eine Steigerung nötig, denn 10.000 Fahrzeuge pro Monat müssten für dieses Ziel über das ganze Jahr hinweg konstant gebaut werden, was Xiaomi nicht getan hat.

Denn der SU7 ist erst am 28. März offiziell auf den Markt gekommen – zu Preisen ab umgerechnet 27.600 Euro. Wenige Tage später wurden bereits die ersten Exemplare ausgeliefert und Ende April war der SU7 die Hauptattraktion auf der Automesse in Peking – um den SU7 aus der Nähe zu sehen, mussten die Messebesucher sogar vor dem Stand Schlange stehen. Neben dem Elektroantrieb setzt Xiaomi vor allem auf die Vernetzung und die Inhalte auf den Displays. Wie es um die Fahrfreude in dem Smartphone auf Rädern steht, zeigt unser erster Fahrbericht aus China.

cnevpost.com