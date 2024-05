Audi Q6 e-tron mit Heckantrieb schafft über 640 Kilometer

Der Namenszusatz „Performance“ der neuen Variante mag etwas verwirren, da es sich nicht um ein besonders leistungsstarkes Modell handelt, sondern den bisher schwächsten Q6 e-tron. Bei der Weltpremiere im März 2024 hatte Audi zwei Allrad-Versionen, den Q6 e-tron quattro und SQ6 e-tron quattro mit 285 bzw. 380 kW Leistung vorgestellt.

Der neue Q6 e-tron Performance nutzt die gleiche Batterie mit 100 kWh (94,9 kWh netto) wie die Allradler, hat aber nur einen Elektromotor an der Hinterachse. Dieser leistet 240 kW, bietet 485 Nm Drehmoment und kann das Fahrzeug in 6,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen. Da mit dieser Antriebsvariante bis zu 641 Kilometer Reichweite nach WLTP (Allradler: maximal 625 Kilometer) möglich sind und in zehn Minuten Strom für bis zu 260 Kilometer nachgeladen werden kann, soll die Performance-Version laut Audi eine „attraktive Wahl“ für Kundinnen und Kunden sein, „die nicht nur auf hohe elektrische Reichweite, dynamische Performance und Alltagstauglichkeit setzen, sondern auch auf sehr kurze Ladestopps“.

Eine kleine Abweichung zu den Allrad-Varianten gibt es bei der Batterie: Audi spricht hier von bis zu 260 kW DC-Ladeleistung und nicht 270 kW – der Brutto- und Netto-Energiegehalt ist aber exakt gleich. Der Einfluss auf die Ladezeit von zehn auf 80 Prozent ist minimal, ein solcher Ladevorgang dauert mit 22 Minuten nur eine Minute länger.

Q6 e-tron Performance Q6 e-tron quattro SQ6 e-tron quattro Antrieb RWD AWD AWD Leistung 240 kW 285 kW 380 kW Beschleunigung 6,6 s 5,9 s 4,3 s Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 210 km/h 230 km/h WLTP–Reichweite 641 km 625 km 598 km Batteriekapazität 100 kWh 100 kWh 100 kWh Ladeleistung DC 260 kW 270 kW 270 kW Ladezeit DC 10-80% 22 min 21 min 21 min Preis 68.800 Euro 74.700 Euro 93.800 Euro

Laut der Mitteilung handelt es sich bei dem Elektromotor an der Hinterachse um eine „kompakte und leistungsstarke Permanentmagneterregte Synchronmaschine (PSM)“. Das verwundert grundsätzlich nicht, denn auch bei den Allrad-Modellen ist hinten eine PSM verbaut und an der Vorderachse ein Asynchronmotor (ASM). Das Drehmoment des Hecktrieblers ist mit 485 Nm jedoch geringer als das Drehmoment des Heckmotors beim 285 kW starken Allradler (580 Nm). Die Motoren baut Audi selbst im ungarischen Györ, sie unterscheiden sich auch von den Antrieben im PPE-Schwestermodell Porsche Macan.

Der neue Hecktriebler ist mit 2,2 Tonnen Leergewicht (2.275 Kilogramm mit Fahrer) genau 125 Kilogramm leichter als der Q6 e-tron quattro. Die Zuladung ist mit 540 Kilogramm jedoch gleich, das zulässige Gesamtgewicht des Q6 e-tron Performance ist mit 2.815 Kilogramm also geringer. Der Hecktriebler darf bis zu 2.000 Kilogramm an der Anhängerkupplung ziehen, beim quattro sind 2,4 Tonnen zulässig. Die Stützlast (100 Kilogramm) und Dachlast (75 Kilogramm) sind hingegen gleich.

Weitere Q6-Variante wird folgen

Der Audi Q6 e-tron Performance ist ab sofort ab 68.800 Euro bestellbar, ausgeliefert werden soll diese Variante ab dem dritten Quartal 2024 – also nur wenige Monate nach den beiden Allradmodellen, die ab August an die Kunden gehen sollen. Der Q6 e-tron quattro ist ab 74.700 Euro erhältlich und das Top-Modell SQ6 e-tron quattro ab 93.800 Euro. Gebaut werden alle Varianten im Stammwerk Ingolstadt.

Später dürfte es noch eine weitere Variante unterhalb des jetzt vorgestellten Q6 e-tron Performance geben. Denn bereits zur Weltpremiere hatte Audi zwei weitere Varianten mit Heckantrieb in Aussicht gestellt. Neben dem Modell „mit Fokus auf Effizienz und Reichweite“ (also dem Q6 e-tron Performance mit der 100-kWh-Batterie) soll es noch eine Einsteigsversion geben, die dann womöglich als Q6 e-tron ohne weiteren Namenszusatz auf den Markt kommt. Bei dieser Version sollen im Unterboden nur zehn statt zwölf Batteriemodule verbaut sein, was einen Energiegehalt von 83 kWh ergibt. Wann und zu welchem Preis dieses Einstiegsmodell der Q6-Baureihe auf den markt kommt, ist noch nicht bekannt.

