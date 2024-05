DHL nimmt eMobility-Center in Italien in Betrieb

Der Mailänder Standort soll die Elektrifizierung von Mobilität fördern und bündelt Lösungen für die gesamte Lieferkette für Elektrofahrzeuge, von der Komponentenbeschaffung über die Bereitstellung der Fahrzeuge bis hin zur Logistikunterstützung des Kundendienstes, so DHL. Das Center mit einer Fläche von etwa 10.000 Quadratmetern sei „ein Logistikknoten, der auf die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auf dem italienischen Markt abgestimmt ist und ganz konkret auf die wachsende Elektrofahrzeugindustrie abzielt“.

Das Center of Excellence für Elektromobilität in Italien umfasst laut der Mitteilung Inbound- und Outbound-Logistik mit verschiedenen Verkehrsträgern, Lagerhaltung einschließlich zusätzlicher Dienstleistungen wie Batterietests und -aufladung sowie das vollständige Aftermarket-Management für Batterien. Sprich: DHL will nicht nur Fahrzeughersteller und -zulieferer bei der Logistik der eMobility-Komponenten unterstützen, sondern auch im Aftermarken – also etwa Händlerservice bei Garantiefällen, die einen Batterieausbau und -austausch erfordern.

Das Lager des Standorts verfügt hierfür über temperatur- und feuchtigkeitsregulierte Räume und auch spezielle Räumlichkeiten für Gefahrstoffe. Neben den Gebäuden wurden auch die Mitarbeitenden in Mailand speziell für die eMobility-Aufgaben geschult, laut DHL sind auch die Teams für die Luftfracht IATA CEIZ zertifiziert. Und: Kunden haben auch die Möglichkeit, „auf die Expertise des Formel-E-Logistikteams zurückzugreifen, dessen Zentrale sich in Italien befindet“.

Vor kurzem hatte DHL in Shanghai sein erstes chinesisches Kompetenzzentrum für Elektrofahrzeuge eröffnet. Mailand sei der sechste Knotenpunkt „in einem weltweiten Netzwerk“ für die internationalen Kunden, so der deutsche Logistiker. Mailand soll neben der strategischen Lage nahe der italienischen Automobilindustrie auch durch die Anbindung an weitere europäische Länder, aber auch die Zentren in den USA und China, punkten.

„Wir von DHL freuen uns, das europaweit erste Center of Excellence für Elektromobilität in Italien präsentieren zu können. Diese Initiative spiegelt unser Engagement für nachhaltige Logistiklösungen für die E-Auto-Industrie wider“, sagt Mario Zini, CEO von DHL Global Forwarding Italy. „Dieses Zentrum bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen und Lösungen und ist zentrale Anlaufstelle für unsere Kunden. Hier finden sie alles Notwendige an einem einzigen Standort und profitieren gleichzeitig von der Kompetenz und Erfahrung unserer Mitarbeiter.“

Nazzarena Franco, CEO von DHL Express Italy fügt hinzu: „In einer Phase kräftigen Wachstums wollen wir Unternehmen bei ihrem Mobilitätswandel helfen. Mit dem weltweiten Netzwerk von DHL Express unterstützen wir Kunden bei einer reibungslosen Fertigung durch effizientes Management, besonders bei möglichen Engpässen von Rohstoffen und Bauteilen. Unsere zertifizierten internationalen Spezialisten helfen der Branche konsequent bei der entscheidenden Energiewende. Mit dem Center of Excellence für Elektromobilität sind wir bestens gerüstet, um ein wichtiger Partner bei der Weiterentwicklung der Automobilität zu sein.“

dhl.com