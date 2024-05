Neta und CATL unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Die beiden chinesischen Unternehmen unterzeichneten die Partnerschaftsvereinbarung am 24. Mai in Shanghai, wo Neta seinen Hauptsitz hat, in Anwesenheit von Robin Zeng, Vorsitzender und CEO von CATL, Fang Yunzhou, Gründer und Vorsitzender von Neta, und Zhang Yong, Mitbegründer und CEO von Neta, so die Pressemitteilungen der Unternehmen.

Die beiden Seiten vereinbarten eine umfassende strategische Partnerschaft für den Zeitraum 2025 bis 2034, wobei Neta CATL zu seinem bevorzugten Partner für Fahrzeugbatterien macht. Ob die Vereinbarungen auch konkrete Liefermengen enthält, ist aber nicht bekannt.

Im Gegenzug soll CATL Neta „wettbewerbsfähige Batterieprodukte und -dienstleistungen“ anbieten, heißt es in den Pressemitteilungen beider Unternehmen. CATL, das schon jetzt zu den Giganten im Batteriemarkt zählt, will mit der Kooperation seine Vormachtstellung im hart umkämpften Wettbewerb festigen.

Die beiden Unternehmen werden auch in den Bereichen Zero Carbon, CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis), Batterietausch, V2G (Vehicle to Grid), Batterierecycling und Marktentwicklung zusammenarbeiten.

CATL und Neta arbeiten schon länger zusammen. So zählt Neta beispielsweise zu den Erstkunden für Shenxing, die neue, besonders schnell ladbare LFP-Batterie von CATL.

