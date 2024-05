USA: EPA finanziert über 3.000 elektrische Schulbusse

Es handelt sich um die dritte Finanzierungsrunde im Rahmen des Programms, die Zuschüsse und Rabatte umfasst. Nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde EPA gingen 67 Prozent der verfügbaren Mittel an 45 Prozent der ausgewählten Projekte. Das liegt daran, dass die Initiative Schulbezirken in einkommensschwachen, ländlichen Bezirken und Stammesgemeinschaften Vorrang einräumt. Von den 3.400 Bussen, die in dieser Runde angeschafft werden, sollen 92 Prozent elektrisch sein, beim Rest handelt es sich um CNG-Busse.

Die EPA hat sogar doppelt so viel Geld bereitgestellt wie ursprünglich geplant. Sie kündigte zunächst die Verfügbarkeit von 500 Millionen Dollar an Rabatten an. Da das Interesse „überwältigend“ war, unter anderem von Schulbezirken „aus einkommensschwachen Gemeinden, Stammesvölkern und US-Territorien“, verdoppelte die EPA den ursprünglichen Betrag der verfügbaren Mittel in dieser Runde auf insgesamt fast eine Milliarde Dollar.

Das EPA-Programm für saubere Schulbusse ist Teil des überparteilichen Infrastrukturgesetzes von US-Präsident Joe Biden. Es soll dazu beitragen, die Umstellung der Schulbusflotte des Landes zu finanzieren. Das Geld kann für Elektro- und Erdgasbusse (CNG) verwendet werden.

Die EPA weist auch darauf hin, dass sie bereits fast 2,7 Milliarden Dollar an mehr als 1.270 Schulbezirke vergeben und damit 8.535 neue saubere Schulbusse finanziert hat. Es wird nicht erwähnt, wie viele dieser Busse elektrisch sind, aber es dürften fast alle sein.

In der vorangegangenen Finanzierungsrunde vergab die EPA bereits fast eine Milliarde Dollar für saubere Schulbusse und deren Infrastruktur. Mit den Mitteln wurde damals die Anschaffung von rund 2.700 Bussen in 280 Schulbezirken in 37 Bundesstaaten subventioniert, von denen 95 Prozent elektrisch betrieben werden sollen. Darüber hinaus gab der US-Bundesstaat New York im März bekannt, dass er 77 Millionen Dollar an Bundeszuschüssen für die Erneuerung seiner Schulbusflotte erhalten hat. 61,1 Millionen Dollar stammen aus dem Clean School Bus Program der EPA.

„Mit der heutigen Finanzierungsrunde erneuern wir die Schulbusflotte des Landes, um unsere wertvollste Fracht – unsere Kinder – besser zu schützen. Das spart den Schulbezirken Geld, verbessert die Luftqualität und stärkt gleichzeitig die amerikanische Industrie“, so EPA-Administrator Michael S. Regan. Der Kongressabgeordnete Bennie G. Thompson fügt hinzu: „Diese Initiative stellt sicher, dass Kinder ein sauberes, sicheres und effizientes Transportmittel für die Schule haben und trägt zum Schutz unserer Umwelt bei. Indem wir sinnvolle Fortschritte machen und unseren Schülern wertvolle Möglichkeiten bieten, ebnen wir den Weg für einen größeren Erfolg der Schüler.“

