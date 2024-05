FreeNow-Flotte zu einem Drittel elektrisch

In Städten wie London und Dublin bietet FreeNow nach eigenen Angaben nun die größte Auswahl an elektrischen Fahrzeugen an. In den neun Ländern, in denen FreeNow aktiv ist, können Nutzer über die Flottenoption „Green“ Elektro- und Hybrid-Taxis buchen. 78 Prozent aller geteilten Fahrten auf der Plattform, einschließlich E-Scooter, E-Mopeds, E-Bikes und Carsharing, wurden mit emissionsfreien Fahrzeugen durchgeführt. Der Anbieter rechnet vor, dass durch die Nutzung elektrischer Fahrzeuge über die eigene App 2.067 Tonnen CO2 eingespart wurden.

Diese Zahlen nennt FreeNow in einer Mitteilung zur Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Bereits bekannt ist, dass FreeNow zu einer „Netto-Null-Plattform“ werden will – also emissionsfrei. Für den Weg zu diesem Ziel hat sich FreeNow jetzt wissenschaftlich fundierte Zwischenziele gesetzt, „um die höchsten Branchenstandards bei der Emissionsreduktion zu erreichen“. Zu den validierten Zielen der Science Based Targets initiative (SBTi) gehört etwa, die indirekten Emissionen, die durch den Kauf oder Verbrauch von Elektrizität, Wärme oder Dampf entstehen, um 42 Prozent im Vergleich zu 2021 senken. Die Emissionen der gesamten Wertschöpfungskette (also beispielsweise Fahrten über die Plattform) sollen um 52 Prozent pro gefahrenen Kilometer sinken.

„Angesichts dringender Umweltprobleme ist unser Engagement für nachhaltige Praktiken und Abläufe das Fundament unserer Reise in der Mobilitätsbranche“, sagt Felix Brand, Chief Strategy Officer von FreeNow. „Wir freuen uns sehr, dass unsere kurzfristigen, wissenschaftlich fundierten Ziele für 2024 genehmigt wurden. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein in unseren Bemühungen dar, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern und zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen. Indem wir unsere Ziele an wissenschaftlichen Standards ausrichten, ergreifen wir proaktive Maßnahmen, um unsere Umweltauswirkungen zu mindern und den Weg für eine grünere, widerstandsfähigere Welt zu ebnen.“

