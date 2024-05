JLR hat 20.000 Mitarbeitende und Partner zu Elektromobilität geschult

So sind mittlerweile 95 Prozent der Techniker der weltweiten Handelspartner für Elektrofahrzeuge geschult. Allein dabei handelt es sich um über 10.000 Personen. Weiterhin nahmen mehr als 2.400 Produktionsmitarbeiter aus den britischen Produktionsstätten von JLR an der Weiterbildung teil. Außerdem wurden fast 3.000 Ingenieure im Bereich Elektrifizierung geschult und etwa 2.500 im Bereich Daten und Digitaltechnik. Außerdem befinden sich mehr als 4.200 Auszubildende und Nachwuchskräfte von JLR und seinen Handelspartnern derzeit in der Schulung.

Zudem werden 11.000 JLR-Fertigungsmitarbeiter derzeit für den Bau von Elektroautos geschult. Und JLR hat im Geschäftsjahr 2024 weitere 950 Stellen im Bereich Elektrifizierung im Ingenieurwesen geschaffen und damit die Kompetenzbasis erweitert. Mit all diesen Maßnahmen schafft JLR wichtige Grundlagen für seine Reimagine-Strategie, mit der die Luxusmarken von JLR bis 2030 elektrifiziert werden sollen und JLR bis 2039 kohlenstofffrei werden soll.

Entsprechend schreiten auch die Arbeiten zur Umstellung der JLR-Anlagen auf die Produktion von Elektrofahrzeugen zügig voran, weshalb die bereits erwähnten 11.000 JLR-Fertigungsmitarbeiter entsprechend weitergebildet werden. In Zukunft will JLR im Rahmen des Programms mindestens 15.000 weitere Mitarbeiter in den Bereichen Fertigung, Technik und Werkstätten schulen.

Die Elektrifizierung schafft mehr Möglichkeiten für Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund. Im Gegensatz zur traditionellen Arbeit an Verbrennungsmotoren ist die Arbeit an Elektrofahrzeugen oft eher prozessorientiert und weniger auf intensive manuelle Arbeit ausgerichtet, was sie für ein breiteres Spektrum von Mitarbeitern zugänglich macht, auch für solche mit neurologischem Hintergrund.

„Ich habe meine Karriere als Lehrling begonnen und gelernt, mit Verbrennungstechnologie zu arbeiten, und mich vor kurzem für die Demontage von Hochspannungsbatterien für Elektrofahrzeuge qualifiziert. Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge bietet viele Lernmöglichkeiten, da sich ein Großteil der schweren Arbeiten, die mit Verbrennungsmotoren verbunden sind, auf prozessgesteuerte, technologieorientierte Diagnosearbeiten verlagert. Ich hoffe, dass dieser Wandel mehr Frauen ermutigen wird, meinen Weg zu gehen“, sagt Chloe Taylor, JLR-Einzelhandelstechnikermeisterin bei einem JLR-Händler in Northampton.

„Unsere Pläne zur Elektrifizierung unserer äußerst begehrenswerten, modernen Luxusmarken entwickeln sich in rasantem Tempo, und ich bin sehr erfreut über das Tempo, mit dem unser Future Skills Programme unsere talentierten Arbeitskräfte ausbildet. Wir arbeiten daran, eine größere Vielfalt an Talenten anzuziehen und weiterzubilden, und die Elektrifizierung eröffnet neue und attraktivere Möglichkeiten für Frauen wie Chloe, die sich bisher auf die Verbrennertechnologie spezialisiert haben. Die Verwirklichung unserer Reimagine-Strategie hängt von den Fähigkeiten unserer Mitarbeiter ab, und eine vielfältigere Belegschaft bringt zusätzliche Stärke“, sagt Barbara Bergmeier, JLR Exectutive Director of Industrial Operations.

