US-Fabrik von VinFast verzögert sich wohl weiter

Im Jahr 2022 hatte VinFast zunächst geplant, dass es im Juli 2024 mit der Produktion von E-Fahrzeugen in den USA beginnen wolle, verschob dann aber später den Zeitplan für den Produktionsbeginn auf 2025. Einem Bericht von Reuters zufolge erwägt das Unternehmen nun eine zweite Verschiebung des Startschusses für das US-Werk, in das der vietnamesische Elektroautohersteller vier Milliarden Dollar investieren will . Das Unternehmen will in dem Werk dabei nicht nur Elektroautos herstellen, sondern auch Elektrobusse sowie Batterien für Elektrofahrzeuge. Der amerikanische Produktionsstandort soll zudem auch einen Bereich für Zulieferer umfassen.

Der Reuters-Bericht besagt, dass VinFast die Größe des Gebäudes für die allgemeine Montage seiner US-Fabrik zweimal geändert hat, wobei die letzte Änderung im April eingereicht wurde und noch von der örtlichen Behörde geprüft wird. In der ursprünglichen Ankündigung hieß es, VinFast plane den Bau einer 800 Hektar großen Produktionsstätte auf dem Megagelände Triangle Innovation Point in Chatham County, North Carolina. Als ein Jahr später der erste Spatenstich erfolgte, hieß es, das US-Werk werde eine Fläche von 1.800 Hektar umfassen und aus fünf Produktionsbereichen bestehen: Karosseriebau, allgemeine Montage, Presswerk, Lackiererei und ein Energiezentrum.

Dem Bericht zufolge gingen letztes Jahr weniger als 1.000 der weltweit verkauften 34.855 Elektroautos von VinFast an Kunden in Nordamerika. Die vietnamesische Fabrik des Unternehmens mit einer jährlichen Produktionskapazität von 300.000 Fahrzeugen ist bei weitem nicht ausgelastet. Eine neue Großserienfertigung könnte die finanzielle Belastung des Unternehmens weiter erhöhen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die geplante Fabrik in den USA eine jährliche Produktionskapazität von 150.000 Einheiten haben wird und plant, dort den VF 7, VF 8 und VF 9 herzustellen.

Erst letzten Monat hatte VinFast-CEO Thuy Le während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2024 bekräftigt, dass das Unternehmen auf dem besten Weg sei, die Produktion in den USA bis Ende 2025 aufzunehmen. Das Unternehmen bietet derzeit nur den VF 8 an, plant aber die Einführung des VF 9 Ende des zweiten Quartals und des VF 7 Anfang des dritten Quartals. Das Händlernetz von VinFast in den USA umfasst firmeneigene und Franchise-Verkaufsstellen, und es gibt derzeit 27 Showrooms: je einen in Connecticut, New York, North Carolina und Kansas, drei in Texas, fünf in Florida und 15 in Kalifornien.

reuters.com

Autor: Sagar Parikh