Überarbeiteter BMW i4 wird rund 1.000 Euro teurer

Der 250 kW starke Hecktriebler mit der größeren Batterie, der i4 eDrive40, liegt mit 60.500 Euro nun etwas über dieser Marke – während der 35 glatte 1.000 Euro teurer geworden ist, hat BMW beim 40er nur 700 Euro aufgeschlagen. Der 295 kW starke Allradler i4 xDrive40 kostet mindestens 64.000 Euro, das Topmodell i4 M50 xDrive mit seinen 400 kW in der Spitze startet bei 72.100 Euro – bei letztgenanntem Modell sind es auch 1.000 Euro mehr als bisher.

BMW hatte im April auf der Automesse in China eine leicht überarbeitete Version des i4 (und des Verbrenner-Modells 4er Gran Coupé) vorgestellt und in diesem Zuge auch den i4 xDrive40 vorgestellt. Daher gab es für diese Antriebsvariante bisher noch keinen Verkaufspreis. Alle technischen Daten der vier Versionen finden Sie in folgender Tabelle:

i4 eDrive35 i4 eDrive40 i4 xDrive40 i4 M50 Antrieb RWD RWD AWD AWD Leistung 210 kW 250 kW 295 kW 400 kW Drehmoment 400 Nm 430 Nm 600 Nm 795 Nm Beschleunigung 6,0 s 5,6 s 5,1 s 3,9 s WLTP–Reichweite 500 km 600 km 548 km 522 km Batteriekapazität 70,2 kWh 83,9 kWh 83,9 kWh 83,9 kWh Ladeleistung DC 180 kW 205 kW 205 kW 205 kW Ladezeit DC 10-80% 32 min 30 min 30 min 30 min Preis 57.500 Euro 60.500 Euro 64.000 Euro 72.100 Euro

Abgesehen vom neuen i4 xDrive40 gibt es bei der Antriebstechnik mit dem Facelift keine Änderung. Die jeweiligen WLTP-Reichweiten sind jedoch neu, weichen allerdings nur um wenige Kilometer vom alten Wert ab und dürften somit im Alltag kaum zu spüren sein. Da bei dem Facelift die Frontpartie leicht geändert wurde, ist die Aerodynamik minimal besser.

Eine Neuerung gibt es auf dem Papier: BMW gibt bei seinen Elektro-Modellen in den technischen Daten jetzt auch den Autobahn-Verbrauch bei 130 km/h an. Im Falle des i4 eDrive35 sind das 22,5 kWh/100km, was rechnerisch bei 67,1 kWh Netto-Energiegehalt eine Autobahn-Reichweite von 298 Kilometern ergibt. Beim i4 eDrive40 sind es 22,4 kWh/100km oder 363 Kilometern, für dien i4 xDrive40 gibt BMW bei dem neuen Eintrag 23,3 kWh/100km an, was in 349 Kilometern Autobahn-Reichweite resultiert. Der sportliche i4 M40 hat eine leicht andere Aerodynamik und breitere Reifen, weshalb der Autobahn-Verbrauch mit 25,7 kWh/100km am höchsten und die Autobahn-Reichweite mit 316 Kilometern geringer ist.

Die meisten Änderungen sind jedoch optischer Natur oder bei der Ausstattung zu finden. Die Frontscheinwerfer, die BMW-Niere und auch die Rückleuchten wurden angepasst, am Heck gibt es auf Wunsch auch ein Laserlicht als Sonderausstattung. Innen wurden die Lenkräder neu gestaltet und auch die Anzahl an Tasten und Reglern auf der Instrumententafel reduziert. Die Bedienung der Belüftung und Klimatisierung sowie der optionalen Sitz- und Lenkradheizung erfolgt künftig über das Control Display oder per Sprachsteuerung.

Die neuen Modelle sind ab sofort bestellbar, bis zur ersten Auslieferung wird es aber wohl etwas dauern: Die überarbeitete Version des i4 soll ab Juli im Werk München produziert werden.

