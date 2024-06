VW bringt die neue 86-kWh-Batterie in den ID.7 GTX

Die 86-kWh-Batterie hatte VW bereits zur Weltpremiere des ID.7 im April 2023 angekündigt – mit dieser Batterie sollte die Elektro-Limousine auf die viel zitierten 700 Kilometer Reichweite kommen. Bestellbar war zunächst aber nur der ID.7 Pro mit dem bekannten 77-kWh-Akku – und 615 Kilometern WLTP-Reichweite.

Das wird sich am Donnerstag, den 6. Juni 2024 ändern: Ab dann können die VW-Kunden nicht nur den ID.7 GTX als Limousine und Tourer bestellen, sondern auch den ID.7 Pro S in den beiden Karosserie-Versionen. Den ID.7 Pro S, dessen finale WLTP-Reichweite 709 Kilometer beträgt, startet bei 58.985 Euro, der ID.7 Tourer Pro S kommt auf 690 Kilometer nach WLTP und ist ab 59.785 Euro erhältlich. Beide Modelle nutzen den 210 kW starken Heckantrieb. „Damit dringen beide ID.7 Pro S Versionen in das Reichweitenspektrum von Modellen mit Verbrennungsmotor vor“, so VW.

Die ebenfalls vorgestellte ID.7 GTX Limousine nutzt den gleichen Antrieb wie der Tourer, der bereits Mitte März präsentiert wurde: Als GTX ist der ID.7 ein reiner Allradler mit 250 kW Systemleistung. Hinten bleibt es bei der bekannten 210-kW-Version des APP550 genannten Elektromotors, an der Vorderachse ist eine 80-kW-Maschine verbaut. Im Unterboden sitzt bei den GTX-Modellen ebenfalls der neue 86-kWh-Akku, der hier eine Reichweite von 595 Kilometern (Limousine) bzw. 585 Kilometern (Tourer) ermöglicht.

Bei den 86 Kilowattstunden handelt es sich, wie bei VW üblich, um den nutzbaren Netto-Energiegehalt der Batterie. Tatsächlich verbaut (also der Brutto-Wert) sind 91 kWh. Die maximale Ladeleistung gibt VW mit 200 kW an, womit „im besten Fall“ 26 Minuten ausreichen sollen, um die Batterie von zehn auf 80 Prozent zu laden. Das AC-Laden mit 11 kW dauert bei einem vollständigen Ladevorgang von null auf 100 Prozent etwas weniger als acht Stunden.

Mit dem 250 kW starken Allradantrieb soll die bis dato stärkste MEB-Limousine laut VW in 5,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können – eine Zehntelsekunde schneller als der Tourer. Keine Änderung gibt es beim Kofferraum (532 Liter in der Limousine, 605 Liter im Tourer), auch die Dachlast der GTX-Modelle entspricht mit 75 Kilogramm dem Wert des ID.7 Pro. Eine Anhängelast erwähnt VW in der Mitteilung nicht. Die bekannten technischen Daten finden Sie in der Tabelle am Ende des Artikels – aufgeteilt nach der Limousine und dem Tourer.

Die optischen Änderungen der Limousine entsprechen der Tourer-Version des GTX: Inspiriert von den GTI-Verbrennern wurden Front- und Heckschürze neu gestaltet. So gibt es etwa den unteren Frontgrill in Waben-Optik, zudem erhalten die Scheinwerfer eine GTX-typische Lichtgrafik. Ansonsten sind zahlreiche Elemente an der Karosserie in Hochglanz-Schwarz gehalten, die bei den anderen ID.7-Varianten silber sind. Zusammen mit den neuen 20-Zoll-Leichtmetallräder des Typs „Skagen“ ergibt sich so die sportlichere Optik. Im Innenraum gibt es die typischen GTX-Features wie beheizbare Sitze mit roten Kontrastnähten und einem perforierten GTX-Schriftzug in den Lehnen. Ebenfalls GTX-spezifisch: das Multifunktionslenkrad mit roter Mittelspange und roten Ziernähten. Außerdem gibt es im GTX eine umfangreiche Serienausstattung.

Nur: All das hat seinen Preis. Der ID.7 GTX wird ab Donnerstag zu Preisen ab 63.155 Euro angeboten, der ID.7 GTX Tourer ab 63.995 Euro.

Quelle: Info per E-Mail

ID.7 Pro ID.7 Pro S ID.7 GTX Antrieb RWD RWD AWD Leistung 210 kW 210 kW 250 kW Drehmoment 545 Nm 545 Nm 560 Nm Beschleunigung 6,5 s keine Angabe 5,4 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h 180 km/h 180 km/h WLTP–Reichweite 621 km 709 km 595 km Batteriekapazität (netto) 77 kWh 86 kWh 86 kWh Ladeleistung DC 175 kW 200 kW 200 kW Ladezeit DC 10-80% 28 min 26min 26 min Preis 53.995 Euro 58.895 Euro 63.155 Euro