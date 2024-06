Für den EX90: Volvo bringt noch dieses Jahr den ersten Batteriepass

Der Batteriepass wurde von Volvo zusammen mit seinem Partner Circulor ausgearbeitet, ein britisches Startup, in das Volvo vor vier Jahren investiert hatte. Der Volvo EX90, ein bulliges SUV, soll bald im US-Werk in Charleston (South Carolina) in Produktion gehen und ab der zweiten Jahreshälfte an Kunden in Europa und Nordamerika ausgeliefert werden – mit Batteriepass.

Vanessa Butani, Leiterin der Abteilung für globale Nachhaltigkeit bei Volvo, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Einführung des Passes fast drei Jahre vor Inkrafttreten der Vorschriften darauf abzielt, den Autokäufern gegenüber transparent zu sein, da der Autohersteller das Ziel verfolgt, bis 2030 nur noch vollelektrische Fahrzeuge zu produzieren. „Es ist wirklich wichtig für uns, ein Pionier und ein Vorreiter zu sein“, sagte Butani.

Das System von Circulor erfasst das Batteriematerial von der Mine bis zu den einzelnen Fahrzeugen. Dabei werden die Produktionssysteme der Zulieferer genutzt, um die Materialien über die gesamte Lieferkette hinweg zu verfolgen. Außerdem können parallel die monatlichen Energierechnungen der Zulieferer überprüft werden, um zu ermitteln, wie viel Energie aus erneuerbaren Quellen stammt und so den gesamten Kohlenstoff-Fußabdruck zu berechnen.

Volvo-Besitzer können über einen QR-Code an der Innenseite der Fahrertür eine vereinfachte Version des Passes abrufen. Eine vollständigere Version des Passes wird an die Aufsichtsbehörden weitergeleitet.

Butani sagte gegenüber Reuters, der Pass werde nach und nach auf alle Volvo-Elektrofahrzeuge ausgeweitet.

reuters.com