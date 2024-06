GWM Ora 07 in Deutschland ab 41.990 Euro bestellbar

Zunächst aber die Modell-News: Nach dem GWM Ora 03 (früher als Ora Funky Cat verkauft) ist der Ora 07 das zweite Great-Wall-Modell der Ora-Linie in Europa. Die Limousine greift dabei aber viele Design-Elemente des Kompaktmodells auf – etwa die rundliche Grundform und auch die Form der Scheinwerfer.

Mit 4,87 Metern Länge überragt der Ora 07 den bekannten Ora 03 (4,24 Meter) aber deutlich. Zu den Platzverhältnissen, dem Kofferraum oder den weiteren Abmessungen außen äußert sich Great Wall in der Mitteilung nicht weiter, stellt dafür aber die beiden Antriebs-Varianten genauer vor.

In der Basis gibt es einen 150 kW starken Frontantrieb, der mit einer 67 kWh großen Batterie (brutto) kombiniert wird. Das Drehmoment wird mit 340 Nm angegeben, die Reichweite soll bei 440 Kilometern nach WLTP liegen. Die Spitzen-Ladeleistung wird in der Mitteilung nicht genannt, ein Ladevorgang auf 80 Prozent (der Start-Wert wird ebenfalls nicht angegeben) soll hier 36 Minuten dauern. Wenn man annimmt, dass der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent gemeint ist und etwas Puffer für den Netto-Energiegehalt abzieht, dürfte die durchschnittliche Ladeleistung bei rund 75 kW liegen.

GWM Ora 07 GWM Ora 07 GT Antrieb RWD AWD Leistung 150 kW 300 kW Drehmoment 340 Nm 680 Nm WLTP–Reichweite 440 km 520 km Batteriekapazität 67 kWh 86 kWh Preis 41.990 Euro 53.490 Euro

Das Top-Modell, der GWM Ora 07 GT, nutzt hingegen zwei der 150 kW starken Elektromotoren (einen je Achse) für insgesamt 300 kW Systemleistung. Auch das Drehmoment verdoppelt sich auf 680 Nm in der Spitze. So soll der GT in 4,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können. Den Allradler gibt es nur mit einer 86 kWh großen Batterie für 520 WLTP-Kilometer. Die Ladedauer auf 80 Prozent (wieder ohne Startwert) soll 43 Minuten betragen – unter den gleichen Annahmen wie beim kleinen Akku dürfte die Ladeleistung im Schnitt ebenfalls um die 75 kW betragen.

Den Fronttriebler bietet Great Wall in zwei Ausstattungen an. Als „Pure“ liegt der Basispreis bei den genannten 41.990 Euro, die Variante „Pro“ kostet 44.490 Euro. Der „Pro“ verfügt etwa über belüftete Vordersitze mit Massage-Funktion, zudem gibt es ab dieser Ausstattung optional auch ein braunes Interieur. Das Top-Modell GT startet bei 53.490 Euro und bietet etwa 19-Zoll-Felgen, ein Infinity-Soundsystem und rot lackierte Bremssättel.

Rund um die Premiere des GWM Ora 07 hat sich auch Johannes Brandenburger, Ora-Importchef für Deutschland, zur aktuellen Lage bei Great Wall geäußert. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass das Unternehmen die Europazentrale in München Ende August schließen wird und die europäischen Importeure künftig direkt aus China betreuen will – die Expansion in weitere Europa-Märkte ist hingegen vorerst gestoppt. Vor diesem Hintergrund sagt Brandenburger: „Der Verkauf läuft ebenso normal weiter wie auch die Betreuung unserer Kunden durch die lokalen Händler, die Ersatzteilversorgung ist ebenso gewährleistet wie auch sämtliche Servicedienstleistungen.“

Brandenburger ist in der Emil-Frey-Gruppe als Geschäftsführer der O! Automobile GmbH aktiv, über die der Great-Wall-Partner Emil Frey den Ora-Import in Deutschland organisiert. In dieser Position wird der Manager also künftig nicht mehr mit München, sondern mit China sprechen. „GWM sieht den europäischen Markt als strategisch und wirtschaftlich wichtig an und wird die Betreuung deshalb zukünftig direkt aus China übernehmen – für uns bedeutet das eine noch engere Abstimmung mit dem Hersteller und noch kürzere Entscheidungswege“, sagt Brandenburger im Interview mit dem Portal „Autohaus“. „Und natürlich laufen auch unsere Investitionen in den weiteren Ausbau der Markenpräsenz in Deutschland wie geplant weiter – wir haben mit GWM noch viel vor und ehrgeizige Ziele, die wir gemeinsam umsetzen werden.“

Auch an der Ora-Produktplanung in Deutschland soll sich nichts ändern. Auf die Limousine Ora 07 soll 2025 ein vollelektrisches SUV folgen. „Zudem sind wir bereits seit einiger Zeit in sehr enger Abstimmung zur Einführung weiterer Produkte in Deutschland, um uns noch breiter aufzustellen – die Gespräche sind schon weit fortgeschritten, und wir werden schon bald konkrete Infos dazu geben können“, sagt Brandenburger.

presseportal.de