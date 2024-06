BMW und Pirelli entwickeln Winterreifen für mehr Reichweite

Üblicherweise haben Winterreifen Nachteile in Bezug auf die Reichweite, da sie aufgrund ihrer Gummi-Mischung und ihres Profilmusters im Vergleich zu Sommerreifen einen höheren Rollwiderstand haben. Der Rollwiderstand eines Reifens beschreibt die Kraft, die für die Rollbewegung erforderlich ist. Sie wirkt sich unmittelbar auf die Reichweite eines Fahrzeugs aus.

Der neue Winterreifen Pirelli 20-Zoll P-Zero Winter 2 Reifen, der von Pirelli und BMW gemeinsam entwickelt wurde, gleicht diese Nachteile laut Unternehmensangaben aus und ermöglicht dem vollelektrischen BMW i7 eine deutlich höhere Reichweite. Diese soll bis zu 50 Kilometer höher als bei einem herkömmlichen Winterreifen liegen. Dieser beachtliche Sprung ist auf technologische Fortschritte des Pirelli P Zero Winter 2 in den Bereichen Laufflächenmuster und Laufflächenmischung zurückzuführen, so eine Pressemitteilung.

„Diese Zusammenarbeit zwischen BMW und Pirelli stellt einen wichtigen Meilenstein in der Reifentechnologie in Bezug auf die Reichweitenvielfalt von Winterreifen dar“, sagte Dr. Mihiar Ayoubi, Bereichsleiter Entwicklung Fahrerlebnis bei BMW. „Wir sind stolz darauf, mit Pirelli zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden ein außergewöhnliches Fahrerlebnis zu bieten, das die bekannt hohe Leistung bei Schnee und Nässe mit erheblichen positiven Auswirkungen auf unsere vollelektrischen Fahrzeuge im Winter kombiniert. Diese Reifen sind ein Beispiel für unser Engagement, die Grenzen unserer Fahrzeuge in jeder Dimension zu erweitern.“



Der neue Reifen ist ab August 2024 erhältlich ist. Beide Partner streben an, diese neue Reifen-Technologie auch in anderen zukünftigen BMW Modellen einzuführen, beginnend mit dem neuen BMW X3 in der zweiten Jahreshälfte 2024.

bmwgroup.com