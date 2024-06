Dachser setzt E-Lkw rund um Bremen im Regelbetrieb ein

Der Renault Trucks E-Tech D wird vor allem um die Bremer Niederlassung von Dachser eingesetzt, laut der Mitteilung absolviert der E-Lkw werktäglich verschiedene Touren im Nahverkehrsgebiet des Bremer Dachser-Standorts und unternimmt dabei auch Fahrten in die Innenstadt. Dort beliefert der Renault Truck ein sogenanntes Mikrohub, von dem aus ein Lastenrad für Lieferungen im Innenstadtbereich eingesetzt wird.

Der E-Tech D als 16-Tonner hat eine verbaute Batteriekapazität von 375 kWh, von denen 300 kW netto nutzbar sind. Dachser gibt die Reichweite „im Alltagseinsatz“ mit etwa 250 Kilometern an. Der E-Antrieb des Lkw leistet 185 kW in der Spitze, die Dauerleistung liegt bei 130 kW. Geladen wird der Renault nachts in der Niederlassung, die Schnellladesäule wird derzeit noch installiert. Das Laden soll dann ausschließlich mit regenerativ erzeugtem Strom erfolgen.

Die Wahl ist dabei ganz bewusst auf das Modell von Renault Trucks gefallen. „In Bremen waren wir schon länger auf der Suche nach einem passenden E-Lkw und haben uns intensiv mit der Technik auseinandergesetzt“, sagt Michael Schrader, General Manager Dachser Bremen European Logistics. „Mit dem Renault Trucks E-Tech D als 16 Tonner haben wir nun ein passendes Fahrzeug für unsere Anforderungen gefunden. Wir freuen uns sehr, damit einen Beitrag für eine klimafreundlichere Belieferung im Raum Bremen zu leisten.“

Das erste Feedback ist offenbar durchweg positiv. „Unser neuer E-Lkw kommt gut an, sowohl bei unseren Fahrerinnen und Fahrern als auch bei Empfängern und Passanten“, so Schrader. „Vor allem der geringere Geräuschpegel fällt vielen auf. Das Fahrzeug ist zudem sehr wendig und eignet sich damit sehr gut für den städtischen Bereich.“

Die Dortmunder Niederlassung von Dachser setzt wie berichtet seit einigen Wochen drei neue BEV-Lkw im Regelbetrieb ein. Für den Verteilverkehr wird dort aber ein Mercedes-Benz eActros 300 eingesetzt, interessanter ist jedoch das Einsatzprofil der beiden Volvo FH Electric – mehr dazu in dem verlinkten Artikel.

mynewsdesk.com