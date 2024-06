Xpeng und Didi stellen gemeinsam entwickelte Limousine M03 vor

Didi und Xpeng waren die Partnerschaft vergangenes Jahr eingegangen – mit dem Ziel, gemeinsam neue Fahrzeuge zu entwickeln. Damals war speziell von Kleinwagen die Rede, doch der M03 fällt als Limousine nun etwas größer aus.

Xpeng Motors hat die technischen Daten des M03 noch nicht bekannt gegeben, aber laut einem Bericht des Portals Autohome soll die neue elektrische Limousine eine Reichweite von über 500 km haben. Im selben Bericht heißt es auch, dass BYD zu den Batterielieferanten des Fahrzeugs gehöre, was darauf hindeutet, dass es mindestens zwei Batterieoptionen geben könnte.

Der Xpeng M03 verfügt über jene Coupé-artige Silhouette, die in letzter Zeit zu einem Standardformat für moderne chinesische Elektro-Limousinen geworden ist. Die geschwungene und aerodynamisch optimierte Karosserie soll zur Energieeffizienz und Fahrdynamik beitragen. An der Front verfügt der Xpeng M03 über eine tief liegende, schnell abfallende Motorhaube, T-förmige Scheinwerfer, die an den Polestar 3 erinnern, eine abgedeckte Bugpartie und einen geteilten unteren Lufteinlass.

An den Seiten verleihen abgerundete Spiegel, bündig abschließende Türgriffe und auffällige Räder dem Xpeng M03 ein elegantes Styling. Das Heck verfügt über einen dezent integrierten Spoiler und T-förmige Kombileuchten.

Das Interieur ist noch nicht offiziell vorgestellt worden, aber geleakte Bilder eines Testwagens haben es bereits teilweise enthüllt. Das schlanke Armaturenbrett geht nahtlos in die Türverkleidungen über. Das Lenkrad ist ein flaches Zweispeichen-Lenkrad mit einer Art Scroll-Funktion auf beiden Seiten. Das Elektroauto verfügt über eine brückenartige Mittelkonsole, die ziemlich breit ist und viel Stauraum bieten könnte.

Bild: Xpeng Bild: Xpeng

Der zentrale Bereich des Armaturenbretts wird von einem schwebenden Touchscreen-Infotainmentsystem dominiert, das die Komfortfunktionen, die Fahrzeugsteuerung und die Unterhaltungsfunktionen des Fahrzeugs an einem Ort zusammenfasst. Im Xpeng M03 gibt es kein Kombiinstrument, was wahrscheinlich bedeutet, dass alle Fahrinformationen auf dem zentralen Touchscreen angezeigt werden. Die Fondpassagiere profitieren von speziellen Belüftungsdüsen, die zwischen den Rückenlehnen der Vordersitze angebracht sind.

Xpeng Motors hat erklärt, dass der M03 verschiedene Stufen des autonomen Fahrens abdecken wird, wodurch Funktionen, die bisher vor allem in Autos mit einem Preis von mehr als 200.000 Yuan zu finden waren, einem breiteren Kundenkreis zugänglich gemacht werden. Als Xpeng Motors im August 2023 die Zusammenarbeit mit Didi ankündigte, sagte das Unternehmen, dass die Preise für die Modelle der Mona-Serie im Bereich von 150.000 Yuan liegen würden (umgerechnet knapp 20.000 Euro).

Die Auslieferungen des Xpeng M03 werden im dritten Quartal beginnen. Laut dem Bericht von Autohome wird Xpeng Motors den M03 zusammen mit dem P7 in seinem Werk in Zhaoqing (Provinz Guangdong) in China herstellen. Das Unternehmen hat unterdessen noch nicht publik gemacht, ob es plant, den M03 auch auf ausländischen Märkten einzuführen.

carnewschina.com, autohome.com.cn (Chinesisch)