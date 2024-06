Mahle SmartBike Systems stellt neues E-Bike-Antriebssystem vor

Auch das neue X30-System soll mit allen Komponenten, dem Zubehör und der digitalen Ausstattung des X20-Systems kompatibel sein. Das heißt, das Komplettsystem könne mit Pulsar ONE, eShifters, HMI, Akkus iX2 oder iX3 und Range Extender eX1 (e185) ergänzt werden.

Als Highlight hebt der Zulieferer den neuen Nabenmotor hervor, der auf ein Gewicht von 1,9 Kilogramm kommt. Das Drehmoment liegt bei 45 Nm. Im Vergleich zu einem Antrieb mit Mittelmotor soll die Energieeffizienz um 15 Prozent erhöht worden sein. „Dies ermöglicht es den Nutzern, ihre Fahrt auf umweltfreundliche Weise bis zu einer Entfernung von fast 190 km zu verlängern“, so Mahle in einer Mitteilung. Daten zum Akku gibt es jedoch nicht.

Dafür hebt Mahle die Vielseitigkeit hervor. So soll die X-Series-Plattform den Fahrradmarken ermöglichen, E-Bikes mit Pedal-Assist-Sensor (PAS) oder Trittfrequenz- und Drehmomentsensor auszustatten, um so auf die jeweiligen Fahrer zugeschnittene Fahrerlebnisse zu schaffen. Im Detail erklärt der Zulieferer die Funktion wie folgt: Dank des eingebauten Drehmomentsensors soll die Leistung des Fahrers analysiert werden, womit der Motor „jederzeit die optimale Leistung erbringen kann“. Ferner würde die Technologie „in Verbindung mit KI und maschinellem Lernen“ dafür sorgen, dass das E-Bike das Verhalten seiner Fahrer lernt und sich an Nutzer und Umgebung anpasst.

Je nach „Fahrradmarke und deren Modelle, in denen es zum Einsatz kommt, und je nach Einsatzgebiet und Kundenphilosophie“ wird das X30-System individuell angepasst. Das Motormapping werde gemeinsam mit dem jeweiligen Hersteller definiert und am Ende der Produktionslinie in die E-Bikes integriert. Die Einführung des neuen Systems geschieht laut Mahle in Kooperation mit Partnern aus der Fahrradindustrie, unter anderem mit Bianchi für Rennräder, Husqvarna für Kinder und Stevens für die Stadt.

mahle.com