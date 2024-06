Heimladen schließt Seed-Plus-Finanzierung ab

Mit dem Millionen-Betrag will Heimladen etwa die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells voranzutreiben, um Investitionskosten für Immobilien-Partner weiter zu senken. In Kürze sollen auch Innovationen im Bereich des Wallbox-Angebots vorgestellt werden. Die genaue Höhe der Investition und die Aufteilung auf die Investoren gibt Heimladen in der Mitteilung nicht an. Dafür ist aber klar, dass sich die Zusammenarbeit nicht nur auf das Geld beschränken soll – das neue Gesellschafter-Trio will sich auch mit der jeweiligen Expertise einbringen.

Adrian Zierer ist etwa Gründer und Ex-CEO von Charge Construct, das Unternehmen hat sich auf Planung und Bau von Ladestationen spezialisiert. Im Zuge der Übernahme durch die ACE Group hat Zierer das Unternehmen verlassen – und will nun Wissen und Kontakte im Bereich Business Development, Skalierung von Geschäftsmodellen sowie der Elektromobilität und nachhaltigen Energieversorgung einbringen. Stefan Keller, Experte für Finanzierungslösung und erneuerbare Energien, will sich ebenfalls um die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen kümmern. Lukas Mayer, Investor und Unternehmer aus dem Baugewerbe, bringt sein umfassendes Netzwerk und Branchenkenntnisse mit ein.

Heimladen bietet Lösungen rund um das Laden von E-Autos an, die auf Immobilien und die Immobilienwirtschaft zugeschnitten sind – also auch im größeren Maßstab. So können die Kunden etwa auch eine elektrische Erschließung aller Stellplätze in einer Tiefgarage beauftragen. So wird das Gebäude vorgerüstet und die Eigentümer haben die Möglichkeit, eine Wallbox individuell und unkompliziert nachrüsten zu lassen. Bei Neubauten setzt etwa Pandion, einer der zehn größten Projektentwickler in Deutschland, regelmäßig auf Lösungen von Heimladen.

Bis Ende des Jahres will das Unternehmen neue Immobilien-Partnerschaften für knapp 100 Standorte schließen und sich so mindestens 10.000 Stellplätze zur Ausstattung mit Ladeinfrastruktur exklusiv sichern – die Partner werden dabei vollständig bei der Ladeinfrastruktur entlastet. „Unser Ziel ist es, zukunftssichere und skalierbare Ladelösungen für Immobilien bereitzustellen, um dem steigenden Bedarf für Lademöglichkeiten gerecht zu werden“, sagt Max Wojtynia, Geschäftsführer und Gründer von Heimladen. „Mit der neuen Finanzierung und strategischen Unterstützung sind wir in der Lage, unser Full-Service-Angebot weiter auszubauen und an die Bedürfnisse der Immobilienbranche anzupassen.“

Neu-Investor Adrian Zierer ergänzt: „Heimladen ist für mich der einzige Player am Markt, der es geschafft hat, großen Projektentwicklern, Asset-Management-Unternehmen und Bestandshaltern eine einfache sowie kosteneffiziente Lösung für das Thema Ladeinfrastruktur anzubieten. Heimladen hat bereits beeindruckende Meilensteine in der Bereitstellung nachhaltiger Ladelösungen erreicht. Ich freue mich, Teil dieser Reise zu sein und das Team gemeinsam mit Stefan Keller und Lukas Mayer dabei zu unterstützen, ihre Vision weiter voranzutreiben.“

heimladen.de