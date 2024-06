Chinesische E-Auto-Exporte nach Deutschland haben sich verdreifacht

Damit haben sich die Importe chinesischer Elektroautos im Vergleich zum Vorjahr sowohl mengen- als auch wertmäßig verdreifacht, wie Destatis mitteilt. Im Jahr 2022 wurden noch 43.200 reine Elektroautos für 904,0 Millionen Euro aus China nach Deutschland importiert. Betrachtet man den Zeitraum von 2020 bis 2023, haben sich die Importe dieser Fahrzeuge sogar verzehnfacht: 2020 kamen gerade einmal 12.800 E-Autos im Wert von 115,2 Millionen Euro aus China nach Deutschland.

Sprich: 2020 lag der durchschnittliche Wert eines Fahrzeugs laut den Destatis-Zahlen bei gerade einmal 9.000 Euro – es muss sich also eher um günstige Kleinstfahrzeuge gehandelt haben. 2023 lag der Durchschnittswert bereits bei 26.194 Euro.

Obwohl die Zahl der aus China importierten Elektroautos in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 aufgrund der verhaltenen Inlandsnachfrage in dieser Fahrzeugkategorie deutlich sank, stieg der Anteil Chinas an den gesamten deutschen E-Auto-Importen nochmals kräftig auf 40,9 Prozent. Importierte Elektroautos aus anderen Ländern, allen voran Südkorea und Tschechien, waren somit stärker von der sich ändernden Nachfrage betroffen als die E-Autos aus China.

Im Gesamtjahr 2023 lag der China-Anteil bei den E-Auto-Importen noch bei 29,0 Prozent – von 447.200 nach Deutschland importierten E-Autos kamen die erwähnten 129.800 Einheiten aus China. Mit großem Abstand folgten Südkorea mit einem Anteil von 9,9 Prozent (44,200 E-Autos, vor allem von Hyundai und Kia) und Tschechien mit einem Anteil von 9,3 Prozent (41.600 E-Autos, vor allem von Skoda und aus dem tschechischen Hyundai-Werk) aller Elektroauto-Importe.

Umgekehrt gingen die deutschen Auto-Exporte nach China (über alle Antriebsarten hinweg) im Jahr 2023 deutlich zurück: Mit 241.000 Pkw im Wert von 15,1 Milliarden Euro wurden mengenmäßig 18,3 Prozent weniger Pkw von Deutschland nach China exportiert als im Jahr 2022. 90 Prozent davon waren aber reine Benziner mit 1,5 bis 3,0 Litern Hubraum und Mild- sowie Vollhybride. Der Export von reinen E-Autos macht dagegen nur einen geringen Anteil am deutschen Pkw-Export nach China aus. Im Jahr 2023 wurden 11.400 solcher Autos im Wert von 848,3 Millionen Euro nach China exportiert. Das waren 30,5 Prozent weniger als im Jahr 2022.

destatis.de