Dongfeng führt sechssitziges Elektro-SUV in China ein

Der Vorverkauf des neuen E-SUV läuft bereits seit April, nun nennt Dongfeng die Details zu seinem Stromer – und feiert offiziell dessen Markteinführung. Der eπ 008 ist der zweite Vertreter von Dongfengs eπ-Reihe. Bereits in China gelauncht ist die Limousine eπ 007. Die Auslieferungen des als BEV oder EREV erhältlichen zweiten Modells sollen noch in diesem Monat beginnen.

Zur Technik: Der rein elektrische eπ 008 kombiniert einen 200-kW-Heckmotor mit einer 82,28 kWh großen Batterie und soll auf 636 Kilometer Reichweite nach chinesischem Testzyklus kommen. Die Version mit Range-Extender setzt auf eine kleinere Batterie (34,32 kWh) und stellt dem 200-kW-Heckmotor einen Vierzylinder-Verbrennermotor zur Seite. Die rein elektrische Reichweite der EREV-Version beziffert Dongfeng auf 210 Kilometer.

Das Modell ist mit 5.002 x 1×972 x 1.732 mm und einem Radstand von 3.025 mm ein ausgewachsenes SUV mit 21-Zoll-Rädern. An der Front fällt die durchgehende Lichtleiste mit integrierten Scheinwerfern auf. Auch hinten ist das Rücklicht durchgängig. Das Design wirkt minimalistisch, ohne viel Schnickschnack. Dazu passt, dass die Türgriffe versenkbar sind. Auf Pressefotos ist zu sehen, dass die B-, C- und D-Säulen sowie die Unterseite der Türen schwarz abgesetzt sind. Insgesamt ist die Optik darauf ausgelegt, das SUV eher elegant und schlank als aggressiv und wuchtig wirken zu lassen.

Im Innenraum gibt es drei Sitzreihen in 2+2+2-Anordnung – ähnlich etwa dem neuen Nio EL8. Die Sitze der ersten und zweiten Reihe sind mannigfaltig verstellbar und warten mit Heizungs-, Belüftungs- und Massagefunktionen auf. Weitere Highlights sind ein Kühlschrank in der Mittelkonsole sowie Ablagetische und ein 15,6-Zoll-Unterhaltungsbildschirm für die zweite Sitzreihe. Dazu wartet das SUV mit einem Panorama-Schiedach auf. Der Kofferraum kommt auf ein maximales Volumen von 783 Litern.

Im Cockpit bieten ein eine 8,8-Zoll-Instrumententafel hinter dem Lenkrad und ein zentraler 15,6-Zoll-Infotainment-Bildschirm Orientierung. Das Auto verfügt laut dem Portal Car News China „zwar nicht über Lidar, dafür aber über eine Sensorik und bietet ein Hochgeschwindigkeits-NOA-System sowie eine Memory-Parkfunktion“.

Zum staatlichen Dongfeng-Konzern gehören im Einzelnen die Pkw-Kernmarke Dongfeng, die 2019 gegründete E-Auto-Premiummarke Voyah und die E-Luxus-Offroadmarke Mhero. Für dieses Jahr will Dongfeng mit den beiden genannten Marken den Sprung nach Europa wagen. Auf einem Launch-Event in Madrid stellte das Unternehmen dieser Tage seine E-Autos Voyah Free, Voyah Dream und Mhero 1 vor, die ab Marktstart bestellbar sein werden – auch in Deutschland. Darüber hinaus präsentierte der Konzern zwei Stromer, die mit etwas Zeitversatz folgen sollen: das vier Meter lange E-Stadtauto Dongfeng Box und das knapp 4,90 Meter messende E-Coupé Dongfeng 007, dessen Launch in Europa für das erste Halbjahr 2025 vorgesehen ist.



carnewschina.com