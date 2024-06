Kostal bündelt Lade-Software unter der Marke Vaylens

Die Einheit Compleo Charging Software hatte die Kostal-Gruppe im Zuge der kompletten Übernahme von Compleo in das eigene Portfolio aufgenommen. Das weiter bestehende Unternehmen Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG konzentriert sich auf das Hardware-Geschäft für die Optimierung von EV-Ladetechnologie im Verbund der Kostal-Gruppe.

Die Software-Sparte soll unter dem neuen Namen „die Bereitstellung von Softwarelösungen, die den Betrieb von Ladeinfrastrukturen vereinfachen und die Abrechnung von Ladevorgängen effizient gestalten“, in den Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit stellen, so Kostal. Vaylens soll zum „zum führenden Anbieter intelligenter Ladelösungen in Europa“ entwickelt werden – im Zuge der Umbenennung wird auch der Fokus von der DACH-Region auf ganz Europa erweitert.

Das Software-Backend ist ein elementarer Bestandteil der Ladeinfrastruktur und daher für Ladepunkt-Betreiber von enormer Bedeutung. Mit Vaylens will die Kostal-Gruppe sowohl Neueinsteigern als auch erfahrenen Betreibern von Ladepunkten das Geschäft erleichtern, indem es umfassende Möglichkeiten für die Verwaltung und Monetarisierung von Ladeinfrastruktur bietet. Ziel ist es, den Betreibern von Ladepunkten (CPOs) benutzerfreundliche und skalierbare Lösungen an die Hand zu geben, die leicht zu verwalten sind. Das Unternehmen ermöglicht es CPOs, ihre Ladestationen mit minimalem Aufwand allen Elektroautofahrern zugänglich zu machen.

Dabei stehen Ladeszenarien im öffentlichen und halböffentlichen Bereich im Fokus. Die Vaylens-Zielgruppe sind also nicht nur öffentlich aktive CPO, sondern etwa auch Unternehmen, die Ladeinfrastruktur im halböffentlichen Sektor am Arbeitsplatz oder in Mehrfamilienhäusern betreiben. Hierfür kündigt Vaylens „innovative Produkte an“, die das Laden in diesen bereichen effizienter gestalten sollen. Details gibt es aber noch nicht.

Geleitet wird die Vaylens GmbH mit Sitz in Dortmund von dem früheren Compleo-CEO Jörg Lohr, der im Zuge der Übernahme zu Kostal gekommen ist. „Der Markt für Ladeinfrastruktur hat sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt. Mit Vaylens reagieren wir auf die veränderten Bedürfnisse unserer Kunden, indem wir zuverlässige und effiziente Softwarelösungen anbieten, die unabhängig von der verwendeten Hardware eine optimale Verwaltung der Ladeinfrastruktur ermöglichen“, so Lohr. „Unsere Kunden profitieren von einem breiteren Spektrum an Wahlmöglichkeiten und einer verbesserten Nutzererfahrung, während wir flexibel und maßgeschneidert auf die Herausforderungen dieses wachsenden Marktes eingehen.“

„Ich freue mich sehr auf diesen wichtigen Schritt der Umsetzung unserer Strategie für innovative Energie-Lösungen. Mit Vaylens investieren wir in einen führenden Software-Backend-Anbieter im Ökosystem von Lade- und Energie-Infrastruktur“, ergänzt Gregor M. Schmeken, Vorstandsmitglied der Kostal-Gruppe. „Es ist ein attraktiver Markt, welcher große Chancen bietet. Vaylens ist zentraler Bestandteil unseres Portfolios der Energie-Lösungen und Fundament für nachhaltiges Wachstum und Geschäftserfolg unserer Gruppe.“

presseportal.de