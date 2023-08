Compleo-Übernahme durch Kostal ist abgeschlossen

Die Kostal-Gruppe hat den Erwerb des gesamten operativen Geschäfts von Compleo Charging Solutions jetzt erfolgreich abgeschlossen. Compleo soll bekanntlich als Marke und Unternehmen unter dem Dach der international tätigen Kostal-Gruppe eigenständig bleiben.

Der Abschluss der Übernahme konnte erfolgen, da inzwischen auch die letzten ausstehenden Freigaben erteilt wurden. Im Juni hatte Compleo als bis dato letzten Zwischenstand gemeldet, dass sämtliche Gläubigergruppen dem Insolvenzplan zugestimmt hatten und nur noch „regulatorische Freigaben und die Erfüllung weiterer vertraglicher Vollzugsbedingungen“ ausstünden.

Konkret werden Compleo und die bisherige Kostal Business Unit Charging unter dem Dach von Compleo zusammengeführt. Damit kann Compleo – weiter als eigenständige Einheit – auf die Entwicklungs- und Produktionsressourcen der Kostal Gruppe in mehr als 20 Ländern zurückgreifen. Darunter sind auch Märkte, die Compleo bisher nicht bedient hat.

Wie es in der aktuellen Mitteilung zum Erwerb des gesamten operativen Geschäfts von Compleo Charging Solutions heißt, sollen Compleo-Kunden künftig beim Ausbau der Ladeinfrastruktur auch von den Entwicklungskompetenzen von Kostal profitieren. „Kostal und Compleo bündeln ihre Innovationskraft, was eine Erweiterung des Ladetechnologieökosystems und somit ein Wachstum nachhaltiger Mobilität unterstützt. Die Backend-Software eignet sich ideal für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle außerhalb des reinen Hardware-Geschäfts. Das gilt vor allem im Zusammenspiel mit dem bidirektionalen Laden, einem Entwicklungsschwerpunkt von Kostal“, wie es wörtlich in der Mitteilung heißt.

Compleo hatte im Dezember 2022 einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, nachdem der Vorstand „die positive Fortführung des Unternehmens nicht mehr als überwiegend wahrscheinlich“ angesehen hatte. Dem Schritt vorausgegangen war eine strategische Neuausrichtung des im Herbst 2022 neu formierten Vorstands mit Jörg Lohr an der Spitze und Peter Hamela als CFO.

Nachdem Kostal bereits Anfang 2023 ein Interesse an der Übernahme der Compleo nachgesagt wurde, hatten die beiden Unternehmen Anfang Mai die vollständige Übernahme inklusive der Beibehaltung der Marke Compleo vereinbart. Zum Kaufpreis oder besonderen Garantien werden keine Angaben gemacht.

„Mit dem Zusammenschluss bündeln Compleo und Kostal ihre Kernkompetenzen im Bereich des uni- und bidirektionalen Ladens, des Backend-Betriebs von Ladeinfrastruktur und der Eichrechtskonformität“, sagt Compleo-CEO Jörg Lohr, der die Sparte weiter leiten wird. „Gemeinsam wollen wir alle Hebel in Bewegung setzen, um zum Marktführer von Ladetechnologie in Europa zu werden. Wir freuen uns auf die bevorstehenden Aufgaben. Compleo ist jetzt innerhalb der Kostal-Gruppe optimal aufgestellt, um das stationäre Ladegeschäft kontinuierlich auszubauen.“

Andreas Kostal, CEO der Kostal-Gruppe, beschreibt seine Erwartungen an die erfolgreiche Akquisition: „Mit der Akquisition von Compleo ergänzt die Kostal-Gruppe die Geschäftsaktivitäten mit der Ausrichtung auf den Trend der Energieeffizienz. Wir decken nunmehr von der regenerativen Energieerzeugung und Speicherung, über das stationäre und das mobile Laden von Elektrofahrzeugen, bis zur Energieeinsparung über die intelligente Regelung elektrischer Antriebe einen wesentlichen Teil der Elektrifizierung unterschiedlicher Lebensbereiche, sowohl auf der Hardware- als auch auf der Software-Seite, ab.“

