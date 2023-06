Compleo-Übernahme durch Kostal nimmt nächste Hürde

Das Amtsgericht Dortmund hat den Insolvenzplan des Ladeinfrastrukturherstellers Compleo Charging Solutions bestätigt. Sämtliche Gläubigergruppen haben dem Insolvenzplan zugestimmt. Damit wurde ein weiterer Schritt zum Vollzug der Übernahme von Compleo durch die Kostal Gruppe umgesetzt.

Allerdings stehen noch regulatorische Freigaben und die Erfüllung weiterer vertraglicher Vollzugsbedingungen aus, wie Compleo mitteilt. Die Parteien gehen weiterhin davon aus, dass der Vollzug der Transaktion mit der Kostal Gruppe bis Ende Juli 2023 erfolgen wird.

Nach Vollzug der Transaktion soll Compleo in der Kostal Gruppe als eigenständiger Bereich und als Marke fortbestehen. Das operative Geschäft wird vollständig auf die Kostal Gruppe übergehen.

Compleo hatte im Dezember 2022 einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, nachdem der Vorstand „die positive Fortführung des Unternehmens nicht mehr als überwiegend wahrscheinlich“ angesehen hatte. Dem Schritt vorausgegangen war eine strategische Neuausrichtung des im Herbst 2022 neu formierten Vorstands mit Jörg Lohr an der Spitze und Peter Hamela als CFO.

Nachdem Kostal bereits Anfang 2023 ein Interesse an der Übernahme der Compleo nachgesagt wurde, hatten die beiden Unternehmen Anfang Mai die vollständige Übernahme inklusive der Beibehaltung der Marke Compleo vereinbart. Zum Kaufpreis oder besonderen Garantien werden keine Angaben gemacht.

Compleo war im Oktober 2020 zu einem Ausgabepreis von 49 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Zwischenzeitlich lag der Kurs bei 113 Euro, ist seit dem Rekordhoch im September 2021 aber stetig gesunken. Die Einnahmen aus dem Börsengang wurden unter anderem in Übernahmen investiert, so hat das mittelständisch geprägte Compleo nicht nur das Startup Wallbe, sondern auch das große innogy eMobility Solutions übernommen. Diese Zukäufe haben zwar auf dem Papier für Wachstum gesorgt, waren aber auch nicht ohne Probleme.

compleo-charging.com