Kieler Amseln imitieren Geräusch von E-Tretrollern

Über diese skurrile Beobachtung hat der NDR berichtet – und auf seiner Website auch Audio-Beispiele eingebunden. Dabei handelt es sich um das Alarmsignal der E-Tretroller von Bolt, das im Regelfall nur dann ertönt, wenn die Fahrzeuge unerlaubt bewegt werden.

Die Frequenz des Alarmsignals der E-Roller passe zur Frequenz des Amselgesangs, erklärt Ornithologe Bernd Koop das Phänomen gegenüber dem NDR. Amseln würden normalerweise den Gesang anderer Vögel imitieren. „Doch wenn sie wie bei den E-Scootern einen Ton oder eine Tonfolge häufiger hören, werden sie neugierig. Und wenn er ihnen gefällt, machen sie ihn nach“, wird er Experte zitiert.

Er vermutet, dass sich der Ton unter den Amseln auch in anderen Städten, in denen es E-Roller gibt, schnell verbreiten dürfte. „Die Amseln finden das Geräusch attraktiv“, so Koop. Bei den Männchen könne der angeeignete Gesang bei der Partnersuche helfen.

ndr.de