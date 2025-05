Lime und Cyclic Materials kooperieren beim Recycling von Magneten

Der Fokus der Kooperation liegt auf der Rückgewinnung sogenannter Seltenerdmagnete – eine bislang vernachlässigte Ressource im Bereich des Recyclings von E-Bikes und E-Tretrollern. Der Bedarf an diesen Magneten, insbesondere Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), ist durch den Siegeszug der Elektromobilität stark gestiegen. Aktuell werden jedoch weltweit weniger als ein Prozent dieser Magnete recycelt. Laut Schätzungen von Adamas Intelligence könnten in den USA bis 2035 über 43.000 Tonnen Altmaterial als „überirdische Mine“ zur Verfügung stehen.

Mit der nun gestarteten Initiative betreten Lime und Cyclic Materials Neuland in Nordamerika. Cyclic nutzt dabei seine proprietären Technologien „MagCycle“ und „REEPure“, um Magnete effizient aus ausgedienten E-Motoren zu extrahieren und die darin enthaltenen seltenen Erden wieder dem Rohstoffkreislauf zuzuführen. „Diese Partnerschaft zeigt, wie echte Kreislaufwirtschaft funktionieren kann“, sagt Ahmad Ghahreman, CEO von Cyclic Materials. Das Unternehmen, zu dessen Investoren die Autokonzerne BMW und JLR zählen, betreibt bereits eine Demonstrationsanlage im kanadischen Kingston und baut gerade eine Recyclinganlage in Mesa im US-Bundesstaat Arizona.

Lime wird im Rahmen der Kooperation Motoren aus seinen ausgemusterten E-Bikes und E-Tretrollern aus Kanada und den USA liefern. Das Unternehmen unterhält eine Flotte von weltweit über 270.000 elektrischen Zweirädern und ist ein zentraler Akteur für urbane, emissionsarme Mobilität. Seit 2019 hat Lime seinen CO2-Ausstoß um fast 60 Prozent reduziert und verfolgt das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein.

Andrew Savage, Nachhaltigkeitschef bei Lime, sieht in der Partnerschaft mit Cyclic Materials einen logischen nächsten Schritt: „Wir geben kritischen Materialien aus unseren E-Motoren ein zweites Leben. Das unterstützt nicht nur unsere Nachhaltigkeitsziele, sondern zeigt auch, wie man die gesamte Lieferkette resilienter gestalten kann.“

Die ersten E-Motoren für das Recycling will Lime bereits in den kommenden Wochen an Cyclic Materials liefern, im Laufe des Jahres 2025 ist ein Ausbau der Aktivitäten geplant.

Bereits im April 2025 hatte Lime eine andere Recycling-Partnerschaft angekündigt – mit dem US-Unternehmen Redwood Materials, gegründet von Ex-Tesla-Manager JB Straubel. Ziel ist die Rückgewinnung kritischer Rohstoffe wie Lithium, Nickel und Kobalt aus Lithium-Ionen-Batterien, die in E-Bikes und E-Tretrollern von Lime verbaut sind. Die zurückgewonnenen Materialien sollen direkt in neue Akkus einfließen. Gemeinsam verfolgen Lime und Redwood den Aufbau einer zirkulären Lieferkette für Batterien in den USA, Deutschland und den Niederlanden. Mit beiden Partnerschaften hat Lime somit einen Weg eingeschlagen, wichtige in seinen Fahrzeuge verbaute Ressourcen dem Recycling zuzuführen.

cyclicmaterials.earth