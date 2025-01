JLR steigt bei Cyclic Materials ein

JLR stellt über seine Investmentgesellschaft InMotion Ventures 2 Millionen US-Dollar für Cyclic Materials bereit und erweitert damit die Serie-B-Finanzierungsrunde auf 55 Millionen US-Dollar. Ende September 2024 hatte Cyclic Materials noch Einnahmen in Höhe von 53 Millionen USD im Rahmen der Finanzierungsrunde gemeldet.

BMW – oder genauer gesagt die Investmentgesellschaft BMW i Ventures – zählt zu den frühen Anteilseignern und Partnern von Cyclic Materials und ist seit 2023 investiert. Mit der laufenden Finanzierungsrunde haben sich auch BDC Capital’s Climate Tech Fund, Hitachi Ventures, Zero Infinity Partners, Climate Investment und der Climate Innovation Fund von Microsoft an dem kanadischen Recycling-Spezialisten beteiligt. Mit der neuerlichen Geldspritze von JLR erhöht sich das eingesammelte Kapital aller Finanzierungsrunden auf insgesamt 85 Millionen US-Dollar.

Mit dem Geld will Cyclic Materials nach eigenen Angaben die Expansion seiner Geschäftstätigkeit in Nordamerika und Europa beschleunigen, seine Verarbeitungskapazitäten verbessern und seine hochmodernen Recyclingtechnologien verfeinern.

„Wir freuen uns sehr, InMotion Ventures als wichtigen Investor begrüßen zu dürfen, der unsere Serie B um weitere zwei Millionen Dollar erweitert“, sagt Ahmad Ghahreman, CEO von Cyclic Materials. „Ihre Investition unterstreicht die wachsende Bedeutung nachhaltiger Lösungen in der Automobilindustrie. Wir fühlen uns geehrt, einen der aktivsten Unternehmensfonds Großbritanniens als Partner zu haben, während wir unsere Recycling-Infrastruktur für Seltene Erden in Nordamerika und Europa ausbauen.“

„Cyclic Materials ist führend bei der Schaffung einer nachhaltigen Lieferkette für Seltenerdelemente und kritische Materialien“, fügt Mike Smeed, Managing Director bei InMotion Ventures, hinzu. „Ihre innovativen Technologien decken einen wichtigen Bedarf an Recycling von Seltenerdmagneten ab und unterstützen den Übergang der Automobilindustrie in eine sauberere und widerstandsfähigere Zukunft.“

Seltene Erden gehören bislang zu den am wenigsten recycelten Metallen, da es schwierig ist, die verschiedenen magnetischen Materialien in Altprodukten zu trennen. Seit seiner Gründung 2021 hat Cyclic Materials nach eigenen Angaben bereits Anlagen entwickelt, mit denen der kommerzielle Betrieb vorbereitet werden soll. Seit 2023 kann das Unternehmen in einer ersten Demonstrationsanlage Seltenerdmagnete mithilfe des proprietären Verfahrens „MagCycle“ aus Altmaterialien zurückzugewinnen. Im vergangenen Jahr wurde folgte dann eine Demonstrationsanlage („Hub100“) in Kingston in Kanada für den zweiten Prozessschritt, um aus dem Material gemischte Seltenerdoxide herzustellen.

Im Falle der Elektromobilität stammen die zu recycelnden Seltenerdmagnete aus alten Motoren, genauer gesagt aus dem Rotor von permanenterregten Synchronmaschinen. Dort werden Dauermagnete verbaut, die in der Regel Seltene Erden enthalten. Cyclic Materials ist aber nicht auf diese eine Rohstoff-Quelle fixiert: Weitere Materialströme für Seltenerd-Magnete sind Windkraftanlagen, MRT-Geräte und Elektronikschrott, etwa aus Rechenzentren.

cyclicmaterials.earth