Cyclic Materials will Seltene Erden aus Elektromotoren extrahieren

Cyclic Materials zählt bereits Polestar und BMW zu seinen Investoren. Nun erweitern die Kanadier ihren Kreis an Kooperationen um Synetiq, ein britisches Unternehmen aus dem Bereich Fahrzeugverwertung und -recycling. Cyclic Materials gibt an, so an Elektromotoren aus Hybrid- und Elektrofahrzeugen zu kommen, aus denen die Firma wiederum die Seltenen Erden extrahieren will. Die Zusammenarbeit markiert für Cyclic Materials den nach eigenen Angaben „ersten Rohstoffvertrag im Ausland“.

Das kanadische Unternehmen gibt an, sein Geschäft in den kommenden Monaten von Nordamerika aus in Europa ausbauen zu wollen. Seit seiner Gründung 2021 hat Cyclic Materials nach eigenen Angaben bereits Anlagen entwickelt, mit denen der kommerzielle Betrieb vorbereitet werden soll. Eröffnet wurde vor diesem Hintergrund kürzlich eine erste Demonstrationsanlage („Hub100“) in Kingston.

Seltene Erden gehören zu den am wenigsten recycelten Metallen, „da es schwierig ist, die verschiedenen magnetischen Materialien in Altprodukten zu trennen“, teilt Cyclic Materials mit. Da jedoch prognostiziert wird, dass sich der Weltmarkt für Seltenerd-Elemente bis 2030 verdreifachen wird, sei die Erschließung neuer Quellen von entscheidender Bedeutung. Dank firmeneigenen, hydrometallurgischen Technologien gibt Cyclic Materials an, Seltene Erden aus einer Vielzahl von Altprodukten kosteneffizient recyceln zu können.

„Die Partnerschaft mit Synetiq war eine klare Entscheidung, da sich beide Unternehmen für kreislauffähige Alternativen, insbesondere für Elektromotoren, einsetzen“, äußert Patrick Nee, Senior Vice President für strategische Partnerschaften und Mitbegründer von Cyclic Materials. „Diese Vereinbarung ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, nachhaltige Lösungen für das Recycling von Seltenen Erden voranzutreiben, um die Kreislaufwirtschaft weltweit zu forcieren.“

Michael Hill, kaufmännischer Direktor von Synetiq kommentiert: „Wir freuen uns, die neue Zusammenarbeit (…) bekannt zu geben. Als Kernstück unseres Kreislaufmodells ist diese Vereinbarung ein Beispiel für unser Engagement für Nachhaltigkeit, Innovation und verantwortungsvolle Praktiken.“



cyclicmaterials.earth, synetiq.co.uk