MG4 und MG5 als Taxi / Lithium-Produktion in Deutschland / Power2Drive Reportage

1 – Made in Germany: EnBW und HELM produzieren hochreines Lithiumcarbonat

Die größten Lithium-Vorkommen der Welt befinden sich im sogenannten „Lithium-Dreieck“ zwischen Bolivien, Argentinien und Chile. Doch jetzt gibt es auch Lithium Made in Germany! Jedenfalls haben die Hamburger HELM AG und die EnBW erfolgreich Lithiumcarbonat produziert. Das gewonnene Material stammt aus einer Geothermie-Anlage der EnBW in Bruchsal. Es weist eine Reinheit von über 99,5 Prozent auf. Das so gewonnene Lithiumsalz kann aufgrund seiner hohen Qualität direkt zur Herstellung von Kathodenmaterialien für Batterien verwendet werden und somit Elektroautos zu Gute kommen. Die Lithiumgewinnung aus Geothermie-Anlagen gilt als vielversprechender Ansatz, die Lithium-Förderung in Europa zu steigern. Und das ganz ohne klassischen Bergbau!

2 – MG4 und MG5 als Taxi erhältlich

Der chinesische Autohersteller MG will bei deutschen Taxiunternehmen jetzt mit zwei unterschiedlichen Elektroautos punkten. Ab sofort sind sowohl der Kompaktwagen MG4 als auch der Kombi MG5 mit Taxipaket erhältlich. Das besondere an den Taxipaketen von MG für deutsche Taxiunternehmen: Sie sind kostenlos! MG Motor übernimmt die Kosten, die für die Umrüstung bei Intax anfallen, komplett. Das rückrüstbare Taxipaket umfasst neben einer Taxameter-Vorrüstung auch den Einbau des Kabelsatzes für das Funkgerät. Als Teil des Pakets wird auch die gesetzlich vorgeschriebenen Taxi-Notalarmanlage verbaut. Und auch die Halterung für das Dachzeichen und die Folierung in Hell-Elfenbein sind inbegriffen. Solch ein kostenloses Taxipaket bietet laut dem Fachportal Taxi Times ansonsten nur Nissan.

3 – Kieler Amseln imitieren Geräusch von E-Tretrollern

In Kiel imitieren Amseln neuerdings das Alarmgeräusch von E-Tretrollern. Ein Forscher geht davon aus, dass sich diese ungewöhnliche Begleiterscheinung der elektrischen Mikromobilität auch in anderen Städten verbreiten dürfte. Und zwar aufgrund möglicher Vorteile bei der Partnersuche der Vögel. Über diese skurrile Beobachtung hat zuerst der NDR berichtet. Konkret ahmen die Amseln das Alarmsignal der E-Tretroller von Bolt nach. Dieses ertönt im Regelfall nur dann, wenn die Fahrzeuge unerlaubt bewegt werden. Die Frequenz des Alarmsignals der E-Roller passe zur Frequenz des Amselgesangs, erklärt Vogelforscher Bernd Koop das Phänomen gegenüber dem NDR.

4 – Reportage von der Power2Drive 2024

Jedes Jahr trifft sich die Ladeinfrastruktur-Branche auf der Power2Drive in München. So auch vergangene Woche. Auf der Messe in München standen drei Themen besonders im Fokus: Hochleistungsladen für Elektroautos und auch für elektrische Trucks, neue AFIR-taugliche Payment-Lösungen und das bidirektionale Laden. Die aktuellen Technik-Trends und die Stimmung in der Branche hat unser Chefredakteur Peter Schwierz in einer Video-Reportage eingefangen. So viel vorab: Die Branche ist im Krisenmodus. Und das hat viel mit der aktuellen Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland zu tun. Exemplarisch ein Statement aus der Reportage kurz zusammengefasst: Fast schon genervt von den Diskussionen vor der Europawahl zeigt sich Mennekes-Geschäftsführer Volker Lazzaro.