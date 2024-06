Polestar 3 bekommt neue Basis-Version

Bei der neuen Einstiegsversion handelt es sich um den Polestar 3 Long Range Single Motor, der einen E-Motor mit 220 kW Leistung an der Hinterachse mit dem 111-kWh-Akku aus der Allrad-Version kombiniert. Bei dem Motor handelt es sich (wie bei den Allrad-Varianten) um eine permanenterregte Synchronmaschine. Bestellungen in Europa sind ab sofort möglich – in Deutschland zum Startpreis von 79.890 Euro.

Da die Batterie mit CATL-Zellen unverändert bleibt, sind auch die Hersteller-Angaben zum Schnellladen identisch: Die maximale Ladeleistung beträgt 250 kW, der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent soll 30 Minuten dauern.

Der Polestar 3 Long Range Single Motor kommt laut Hersteller auf eine WLTP-Reichweite von 650 Kilometern – also 19 Kilometer mehr als die 360 kW starke Dual-Motor-Variante mit der gleichen Batterie und 89 Kilometer mehr als der Polestar 3 mit Performance Pack. Das maximale Drehmoment des Hecktrieblers liegt bei 490 Nm, bei Beschleunigung (7,8 Sekunden) und Höchstgeschwindigkeit (180 km/h) liegen die Werte deutlich unter jenen der Allrad-Varianten, wie folgende Tabelle zeigt:

Long Range Single Motor Long Range Dual Motor Performance-Paket Antrieb RWD AWD AWD Leistung 220 kW 360 kW 380 kW Drehmoment 490 Nm 840 Nm 910 Nm Beschleunigung 7,8 s 5,0 s 4,7 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h 210 km/h 210 km/h WLTP–Reichweite 650 km 631 km 561 km Batteriekapazität 111 kWh 111 kWh 111 kWh Ladeleistung DC 250 kW 250 kW 250 kW Ladezeit DC 10-80% 30 min 30 min 30 min Preis 79.890 Euro 85.590 Euro 92.190 Euro

Die Markteinführung in Nordamerika, Australien und anderen Märkten im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten ist für das zweite Halbjahr 2024 geplant. Zudem fällt auf, dass auch die beiden Allradler etwas günstiger geworden sind. Sie sind jetzt mit 85.590 bzw. 92.190 Euro angegeben – im Februar wurden noch Preise von über 88.000 bzw. 95.000 Euro genannt.

Da sich Polestar als Performance-Marke versteht, soll auch das Einstiegsmodell mit Heckantrieb „alle Markenzeichen“ der Dual-Motor-Modelle beibehalten, wie es in der Mitteilung heißt. „Für Fahrkomfort und Kontrolle sorgt ein ausgeklügeltes passives Dämpfersystem mit hydraulischen Rückschlagstopps (HRS) und frequenzselektiver Dämpfung (FSD). Das Ergebnis ist, dass der Long Range Single-Motor Polestar 3 den dynamischen Charakter der Long Range Dual-Motor-Modelle nachahmt“, so Polestar.

Wie auch bei den Allradlern kann auch beim Polestar Long Range Single Motor das „Pilot Pack“ optional bestellt werden. Dieses beinhaltet etwa das Lidar-System von Luminar.

„Mit dem Long Range Single Motor Polestar 3 bieten wir Verbrauchern einen neuen Einstiegspunkt für unser Flaggschiff unter den Elektro-SUV“, sagt Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. „Die Hinterradantriebskonfiguration passt zu unserer leistungsorientierten Fahrdynamik, die das Auto im Luxus-SUV-Sektor hervorstechen lässt.“

Parallel zu der neuen Antriebsversion hat Polestar auch die ersten Auslieferungen angekündigt. „In den kommenden Tagen“ sollen die ersten Fahrzeuge an Kunden auf zwei Kontinenten übergeben werden – die ersten Kunden haben aber bereits am Polestar-Hauptsitz in Göteburg ihre Fahrzeuge entgegen genommen. Anfangs dürfte es sich eher um geringe Stückzahlen handeln, denn laut Polestar sollen die Auslieferungen „im Laufe des Sommers beschleunigt“ werden. „Das Kundeninteresse am Polestar 3 ist nach wie vor groß, was dazu geführt hat, dass die ersten Probefahrten für Kunden überbucht waren. In den Spaces von Polestar sind nun zusätzliche Termine für Probefahrten während der Sommermonate verfügbar“, so das Unternehmen.

Die Produktion des Modells läuft seit Ende Februar – gebaut wird der Polestar 3 derzeit ausschließlich in China. Sprich: Das Modell wäre auch von den drohenden EU-Sonderzöllen betroffen, sofern es keine Einigung zwischen der EU und China gibt. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Polestar 3 auch bei Volvo in South Carolina gebaut werden, wo derzeit der EX90 vom Band läuft.

