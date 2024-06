Tour de France: Skoda stellt Rennleitung elektrisches „Red Car“

Skoda Auto tritt diese Jahr zum 21. Mal in Folge als Hauptsponsor der Tour de France auf. Neben den Rennrädern werden diesmal auch viele Autos mit alternativen Antrieben unterwegs sein. Skoda stellt den Rennorganisatoren 205 Fahrzeuge zur Verfügung – darunter die Mehrzahl BEVs und PHEVs. Und: Auf den meisten Etappen wird Tour-Direktor Christian Prudhomme den rein elektrischen Skoda Enyaq als ,Red Car‘ nutzen, um das Peloton anzuführen.

Los geht die Tour de France am 29. Juni mit dem Grand Départ im italienischen Florenz. Die Zieleinfahrt erfolgt am 21. Juli in Nizza. Dazwischen haben die Fahrer 3.492 Kilometer zu absolvieren. Die Tour führt dabei durch vier Länder: Italien, San Marino, Monaco und Frankreich.



skoda-media.de