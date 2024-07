Der Elektroantrieb des Koffers dient eigentlich dazu, dass der Koffer auf langen Fußwegen – etwa an Flughäfen – entweder die Person unterstützt oder gar komplett selbstständig nebenher fahren kann. Auf größeren Flughäfen gab es mit dem Aufkommen der Elektro-Koffer bereits Beschwerden, wenn die Menschen sich auf ihren Koffer mit Elektroantrieb gesetzt und diesen als Fahrzeug missbraucht haben.

Genau das hat offenbar auch die japanische Frau getan, nur eben auf einem öffentlichen Bürgersteig. Wie etwa „Carscoops“ berichtet, hat die japanische Polizei den als Fahrzeug genutzten Elektro-Koffer wie einen Motorroller oder ein kleines Motorrad eingestuft. Da die Frau bei ihrer Fahrt über den Bürgersteig keinen Führerschein für ein solches Gefährt vorlegen konnte, wurde sie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angeklagt.

„Carscoops“ hat auch einen Blick in das japanische Straßenverkehrsgesetz geworfen. „Alles, was die Bedingungen nicht erfüllt, auch wenn es wie ein Elektroroller aussieht , gilt als normales Moped oder Auto und erfordert einen Führerschein“, soll die Übersetzung per Google Translate ergeben haben. Der bis zu 13 km/h schnelle Koffer ist also in Japan offiziell ein Moped.

Übrigens: Das Fahren auf dem Bürgersteig war nicht das Problem: Bei einer eigenen Pressekonferenz zu dem kuriosen Fall stellte die japanische Polizei klar, dass alles in Ordnung gewesen wäre, wenn die Frau nur einen Führerschein gehabt hätte.

carscoops.com