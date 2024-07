Suzuki stellt in Großbritannien auf elektrifiziertes Modellangebot um

Von der Maßnahme betroffen sind die Modelle Swace, Swift Sport, Ignis und Jimny. Neue Verbrenner-Fahrzeuge werden nicht mehr eingeführt. In Folge dieser Entscheidung soll das komplette Suzuki-Angebot in Großbritannien bis 2025 elektrifiziert sein – der genaue Zeitpunkt hängt davon ab, wie schnell die Händler den Fahrzeugbestand mit Verbrennungsmotoren verkaufen können.

Nach dem Ende der reinen Verbrenner wird Suzuki noch die Vollhybridversionen des Kleinwagens Swift sowie der beiden Crossover Vitara und S-Cross verkaufen – und den Across PHEV. In Deutschland wird auch der Mittelklasse-Kombi Swace als Vollhybrid angeboten, in den britischen Medienberichten wird dieses Modell aber nicht erwähnt. Klar ist hingegen, dass Suzuki UK künftig auch das erste Elektromodell der Marke anbieten will, dass 2025 auf den Markt kommen soll. Einen Ausblick hatte die Studie eVX aus dem Jahr 2023 gegeben. Bis 2030 soll wie berichtet die Hälfte des Suzuki-Entwicklungsbudgets in Elektroautos fließen.

„„Der Wegfall dieser Modelle wird Platz für Elektrofahrzeuge schaffen und uns in die Lage versetzen, in einer Zeit wettbewerbsfähig zu bleiben, in der unser Umsatzverhältnis von Hybrid- zu Elektrofahrzeugen unser Geschäft bestimmen wird“, sagt Dale Wyatt, Diretor von Suzuki UK & Ireland. „Wir verlassen die Ära der Verbrennungsmotoren und konzentrieren uns auf SUVs und den neuen Swift. Ab der zweiten Hälfte des Jahres 2025 werden wir dann eine Wachstumsphase bei den Elektrofahrzeugen einleiten.“

autoua.com, suzuki.co.uk