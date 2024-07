Hess erhält Auftrag über 51 Elektrobusse aus Lausanne

Details dazu, für welche Konfiguration sich die Verkehrsbetriebe Transports publics de la région lausannoise entschieden haben, nennt Hess in der kurzen Mitteilung nicht. Auch zum Auftragsvolumen gibt es keinerlei Information.

Stattdessen hebt Hess das Vertrauen der Verkehrsbetriebe in die eigene Produkte hervor. Immerhin sind bereits 100 Trolleybusse von Hess in der Stadt am Lac Leman im Einsatz. Seit vier Jahren befinden sich darunter auch zwölf lighTram 25 DC, die zwischen Lutry und Prilly verkehren. Nun sollen 51 weitere Elektrobusse die Flotte der Verkehrsbetriebe ergänzen.

Der ÖPNV-Betreiber setzt jedoch nicht nur auf Trolley-Varianten: Seit Dezember letzten Jahres sind in Lausanne auch die ersten E-Busse unterwegs, bei denen es sich nicht um Trolley-Modelle handelt. Insgesamt fünf Batterie-elektrische Busse verkehren mittlerweile auf der Linie 24. Auch auf anderen Linien ist der Einsatz der fünf Exemplare geplant, um Erfahrungen über deren Leistung im Betriebsalltag sammeln zu können.

hess-ag.ch