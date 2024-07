USA: Hyundai soll E-Auto-Verkäufe manipuliert haben

„Statt eines organischen Wachstums, das durch begehrte Fahrzeuge und die Verbrauchernachfrage angetrieben wird, hat HMA ein mehrstufiges System geschaffen, um seine Händler dazu zu bringen, falsche Verkäufe zu melden“, heißt es in der Klage. Bei HMA handelt es sich um Hyundai Motor America. HMA soll demnach die Händler unter Druck gesetzt haben, die Inventar-Codes für Leihfahrzeuge zu missbrauchen, um ihre Verkaufszahlen zu übertreiben.

In der Klage, die von der Händlergruppe Napleton Aurora Imports angestrengt wurde, wird die Masche wie folgt beschrieben: Händler, die sich bereit erklärten, die Fahrzeuge vorschriftswidrig zu kodieren, sollen von Hyundai mit Preisnachlässen für Groß- und Einzelhandel und anderen Anreizen belohnt worden sein.

Aber: Es scheint generell Differenzen zwischen HMA und Napleton Aurora Imports zu geben. Laut Hyundai Motor America habe man selbst einen Rechtsstreit in Florida angestrengt, um die Vereinbarungen mit zwei mit Napleton verbundenen Franchise-Nehmern zu kündigen die mit dem Vorwurf der sexuellen Nötigung in Verbindung stehen. Zu der aktuellen Klage in Chicago erklärt HMA, dass man die Fälschung von Verkaufsdaten nicht dulde und eine Untersuchung eingeleitet habe, nachdem man auf die Vorwürfe aufmerksam gemacht worden sei.

