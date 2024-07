Renault Trucks testet E-Lkw für die Citylogistik in Amsterdam

Der experimentelle E-Lkw hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 26 Tonnen. Er basiert auf dem bekannten E-Tech D von Renault Trucks und ist mit drei Batterien mit je 94 Kilowattstunden ausgestattet. Somit kann der elektrische Lkw bis zu 150 Kilometer zwischen zwei Ladevorgängen zurücklegen.

Das der Oxygen auf dem E-Tech D basiert, sagt Renault Trucks in seiner Mitteilung zwar nicht. Dafür spricht aber, dass der E-Lkw in Blainville-sur-Orne vom Band gelaufen ist, wo eben auch der E-Tech D und der E-Tech D Wide hergestellt werden. Der E-Tech C und der E-Tech T werden dagegen in Bourg-en-Bresse in der Nähe von Lyon hergestellt. Renault Trucks macht in seiner Info leider auch keine Angaben zur Ladeleistung des Oxygen. Allerdings können bislang alle Fahrzeuge des Herstellers sowohl mit Wechsel- als auch mit Gleichstrom laden.

Der Feldversuch des Stromers ist jedenfalls für sechs Monate angesetzt. In diesem Zeitraum wird der E-Lkw gekühlte Waren vom Jumbo-Lager zu einem Supermarkt der Handelsmarke im Zentrum von Amsterdam bringen. Nach Angaben von Renault Trucks ist Jumbo der zweitgrößte Einzelhändler der Niederlande mit 700 Filialen in den Niederlanden und Belgien.

„Die erfolgreiche Partnerschaft mit Jumbo und SVZ bei diesem innovativen Projekt zeigt eindrucksvoll, wie effektiv Zusammenarbeit zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beiträgt“, so Jérôme Berthelet, Chef von Renault Trucks in den Niederlanden. Und weiter: „Wir sind gemeinsam bestrebt, eine urbane Lösung mit geringem CO2-Ausstoß zu schaffen. Die Durchführung des Pilotprojekts in Amsterdam – einer Stadt, die eine Vorreiterrolle im Bereich des Umweltmanagements einnimmt – unterstreicht den großen Mehrwert.“

Erst vor ein paar Wochen präsentierte der Hersteller Journalisten ein neues KEP-Fahrzeug in Lyon. Besagter Demonstrator Oxygen hatte erst am Tag zuvor die Homologation erhalten. In dem Fall arbeitet Renault Trucks mit dem französischen Logistikunternehmen Geodis zusammen, das den Oxygen für die letzte Meile zunächst in Paris (während der Olympischen Spiele) und ab September in Lyon einsetzen wird. Im Rahmen der Erprobung soll unter anderem untersucht werden, ob sich das Fahrzeug für die reine Stadtlogistik (in Paris) sowie für die Logistik zwischen Stadtzentrum und Vororten (Lyon) eignet.

renault-trucks.de