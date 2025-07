Erstkunde in Belgien erhält Mercedes-Benz eActros 600

Die belgische Unternehmensgruppe ist in der Milchsammellogistik tätig und setzt bei ihren Transporten künftig auch auf den eActros 600 von Mercedes-Benz Trucks. Parallel zur Auslieferung der E-Trucks nehmen VM-Milktrans and Sovedo Logistics auch die nötige Ladeinfrastruktur in Betrieb. Das Laden erfolgt dabei vollständig in Eigenregie: „Der benötigte Strom wird größtenteils lokal über Solarmodule erzeugt. Diese Energie wird in einem Batteriesystem gespeichert, sodass die E-Trucks mithilfe einer intelligenten Steuerung jederzeit an einer von zwei Ladestationen mit jeweils vier Ladegeräten auf dem firmeneigenen Gelände geladen werden können“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Die Unternehmensgruppe ist laut Mercedes-Benz Trucks der erste Kunde in Belgien, der sein elektrische Flaggschiff einsetzt. Das gesamte Projekt – von den Fahrzeugen bis zur Ladeinfrastruktur – sei dabei durch die enge Zusammenarbeit zwischen Daimler Truck BeLux, Daimler Truck Financial Services Belgien, dem Händler Van Mossel-Vereenooghe, Thoré und Lanoye Technics realisiert worden. Daimler Truck BeLux und Van Mossel-Vereenooghe übernahmen konkret die Beratung und Lieferung der Fahrzeuge. Thoré und Lanoye waren jeweils für die Ladetechnologie und die Energieerzeugung verantwortlich.



Der eActros 600 ist bekanntlich ein für den Fernverkehr konzipierter E-Lkw mit einem Gesamtzuggewicht von bis zu 44 Tonnen und einer Reichweite von 500 Kilometern. Auf dem Heimmarkt Deutschland wird das in Wörth vom Band laufende Modell bereits seit Ende 2024 ausgeliefert. Der Serienstart erfolgte im November.



daimlertruck.com