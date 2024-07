Revolution im Lademarkt? / 1 Mio New Energy Vehicles in China / MG-Werk in Spanien?

1 – Elektro-Absatz in China übersteigt Millionen-Marke

Mehr als eine Million Elektroautos und Plug-in-Hybride wurden im Juni in China verkauft. Konkret waren es laut Zahlen des chinesischen Hersteller-Verbandes 1 Million und 49.000 sogenannte New Energy Vehicles. Dieser Wert bedeutet einen Zuwachs von 9,8 Prozent im Vergleich zum Mai. Der Vormonat lag mit 955.000 Einheiten noch knapp unter Millionen-Marke. Noch deutlicher wird das Wachstum gegenüber dem Vorjahr: Im Juni 2023 kamen 806.000 New Energy Vehicles in China auf die Straßen. Dieses Jahr waren es mit 1,05 Millionen also 30 Prozent mehr. Und das ist durchaus bemerkenswert, denn der Juni 2024 war nach dem November und Dezember 2023 überhaupt erst der dritte Monat, in dem die Millionen-Marke in China geknackt wurde.

2 – Nordspanien wohl Favorit für Europa-Werk von MG

Die SAIC-Marke MG Motor favorisiert offenbar Galizien im Nordwesten Spaniens als Standort für ihre geplante Europa-Fabrik. Die Entscheidung soll wohl bis Ende September fallen. Es sind aber noch andere Standorte in der Diskussion. Wie das spanische Portal „Europa Press“ unter Berufung auf Quellen aus dem Unternehmen berichtet, soll die Region Galizien aber der Favorit der Chinesen sein. Die finale Wahl muss zügig fallen, denn schon in drei Jahren, konkret im letzten Quartal 2027, soll das erste Fahrzeug im europäischen Werk vom Band rollen. Geprüft werden aber von MG Motor wohl auch Standorte außerhalb Spaniens, etwa in Ungarn oder Tschechien.

3 – Novum im Lademarkt: Lkw laden und Stromvertrag mitbringen?

Der Bund hat gestern über die Ausschreibung der ersten Lkw-Ladestationen an 130 unbewirtschafteten Autobahn-Rastplätzen informiert. Dabei wurde deutlich, dass sich die verantwortlichen Player von NOW über Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur bis Autobahn GmbH nicht auf die Kräfte des Marktes verlassen wollen. Neben dem Ad-Hoc-Bezahlen oder dem Freischalten der Lkw-Ladestation per Roaming-Ladekarte sollen Lkw-Fahrer auch den Stromliefervertrag ihrer Spedition nutzen können. Das wäre eine kleine Revolution auf dem Markt! Denn bei den Ladesäulen für Elektroautos ist ein solches Durchleitungsmodell bisher nicht möglich – was derzeit bekanntlich zu hohen Roamingpreisen und viel Frust bei E-Auto-Fahrern führt. Anbieter wie Lichtblick haben das Prinzip oft gefordert – jedoch erfolglos.

4 – Joby absolviert Flug mit Wasserstoff-elektrischen VTOL

Das kalifornische Startup Joby hat mit einem Wasserstoff-elektrischen Lufttaxi erfolgreich einen Flug absolviert. Der Demonstrator legte dabei angeblich eine Distanz von rund 842 Kilometern zurück. Gelandet ist das Fluggerät mit einer Wasserstoff-Restmenge von zehn Prozent. Das Lufttaxi ist das Ergebnis einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen Joby Aviation und H2FLY. Das Fluggerät baut auf Jobys Batterie-elektrischem Lufttaxi-Entwicklungsprogramm auf. Bei dem senkrecht startenden und landenden Flugzeug handelt es sich also um ein umgebautes Batterie-elektrisches Modell von Joby.

5 – Vattenfall installiert 22.000 neue Ladepunkte in den Niederlanden

Vattenfall InCharge hat eine Ausschreibung in den Niederlanden gewonnen. Der schwedische Energiekonzern und wird in den nächsten Jahren bis zu 22.000 zusätzliche Ladepunkte in Brabant und Limburg installieren. Mehr als 37.000 öffentliche Ladepunkte hat Vattenfall in den beiden niederländischen Provinzen bereits in Betrieb genommen. Bei Vattenfall InCharge handelt es sich um die eMobility-Marke des schwedischen Energieversorgers. Im Rahmen der neuen Ausschreibung würde die Zahl der von Vattenfall installierten öffentlichen Ladepunkte in den beiden Provinzen auf insgesamt 59.000 steigen.