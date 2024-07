NEV-Absatz in China übersteigt Millionen-Marke

Die rund 1,05 Millionen NEV bedeuten einen Zuwachs um 9,8 Prozent im Vergleich zum Mai (955.000 Einheiten) und 30,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat (806.000 New Energy Vehicles). Der Juni 2024 ist nach November und Dezember 2023 erst der insgesamt dritte Monat, in dem die Millionen-Marke bei den NEVs in China geknackt wurde. Die Schwäche des Jahresauftakts hat der chinesische E-Auto-Markt nun endgültig überwunden, wenn erstmals im Sommer die Millionen-Marke übertroffen wurde – und nicht wie sonst üblich in der Jahresend-Rally.

Bei den CAAM-Zahlen handelt es sich um Großhandelsverkäufe der Automobilhersteller, in die sowohl die Verkäufe in China selbst als auch die Exporte in Überseemärkte wie etwa Europa enthalten sind. Allerdings bleibt die überwiegende Mehrheit der Großhandelsverkäufe in China: 963.000 New Energy Vehicles entfielen im Juni auf die Inlandsverkäufe (+32,2 % zum Vorjahr, +12,5 % zum Mai). Folglich wurden 86.000 NEV exportiert (+10,3 % zum Vorjahr, +13,2 % zum Mai).

Über alle Antriebsarten hinweg wurden in China im Juni 2.552.000 Fahrzeuge verkauft, was im Vergleich zum Juni 2023 sogar ein Rückgang von 2,7 Prozent ist – gegenüber dem Mai 2024 jedoch ein Plus von 5,6 Prozent. Damit stieg die NEV-Quote im Juni auf 41,1 Prozent, was ein Rekord ist. Selbst im November und Dezember 2023 mit höheren NEV-Verkäufen in absoluten Zahlen lag der NEV-Anteil am Gesamtmarkt nicht so hoch wie jetzt.

Blicken wir bei den Großhandelszahlen etwas aufs Detail: 612.000 der 1.049.000 Einheiten waren Batterie-elektrische Autos – das sind 58,3 Prozent aller New Energy Vehicles. Die BEV-Verkäufe legten im Vergleich zum Juni 2023 um 7,4 und im Vergleich zum Mai um fünf Prozent zu. Die 436.000 Plug-in-Hybride bedeuten einen neuen Rekordwert – 85,1 Prozent mehr als vor einem Jahr und 17,5 Prozent mehr als im Mai.

Zu den New Energy Vehicles zählen neben Batterie-elektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden auch jene mit Brennstoffzellenantrieb. 1.000 Einheiten im Juni bedeuten zwar einen Zuwachs von 11,4 Prozent zum Vorjahresmonat, alleine bei den New Energy Vehicles liegt der FCEV-Anteil aber bei nur 0,09 Prozent. Gemessen an den Gesamtverkäufen in China sind es sogar nur 0,039 Prozent.

BYD mit großem Abstand der stärkste NEV-Hersteller

Der neue Juni-Rekord bei den Plug-in-Hybriden ist auch auf BYD zurückzuführen. Der chinesische Hersteller konnte im Juni wie berichtet 341.658 New Energy Vehicles absetzen. Dabei ging der BEV-Absatz im Vergleich zum Mai leicht zurück, der Rekord ist also auf das Wachstum bei den Plug-in-Hybriden zurückzuführen.

Bei Tesla wurde das extreme Auf und Ab der China-Verkäufe im Juni unterbrochen – im Vergleich zum Mai bedeuten die 59.261 neuen Elektroautos ein eher moderates Wachstum von 7,3 Prozent. Insgesamt hat Tesla 71.007 in China gebaute E-Autos verkauft, davon gingen aber 11.746 Fahrzeuge in den Export.

Bei den etablierten Autokonzernen hatte SAIC mit einem NEV-Absatz von 93.422 Fahrzeugen (+8,8 %) die Nase vorn – in dieses Konzern-Ergebnis fließen sowohl die Eigenmarken von SAIC als auch die Joint Ventures ein. Es folgen Geely mit 65.959 NEV (+88 %) vor Changan (63.586 New Energy Vehicles) und Chery (44.851 NEV, +230,6 %).

Unter den Startups und jungen Marken – teils eigenständig, teils mit Konzern-Zugehörigkeit – sticht Li Auto mit 47.774 Einheiten im Juni hervor. Li Auto bietet auch elektrische Fahrzeuge mit Range Extender an und hatte Anfang des zweiten Quartals sein Portfolio mit einem neuen Modell nach unten erweitert.

Unter den reinen BEV-Startups lag im Juni Nio mit 21.209 Einheiten (+98,1 %) knapp vor Stellantis-Partner Leapmotor (20.116 Fahrzeuge, +52,3 %) und der Geely-Marke Zeekr (20.106 Einheiten, +100,5 %). Deepal kam mit 16.659 Einheiten ebenfalls auf ein fünfstelliges Ergebnis und verzeichnet mit 107,2 Prozent ein ordentliches Wachstum. Bei VW-Partner Xpeng ging es im Juni mit 10.668 Fahrzeugen nur knapp in den fünfstelligen Bereich. Unklar ist die genaue Lage bei Xiaomi: Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben im Juni „mehr als 10.000 SU7“ ausgeliefert, nennt aber keine konkrete Zahl. Unseren Fahrbericht zu dem in China gehypten Modell können Sie hier nachlesen.

Den Abschluss unserer Liste (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) bilden die Dongfeng-Marke Voyah mit 5.507 New Energy Vehicles im Juni (+83 %) und Avatr, ein Joint Venture von Changan, Huawei und CATL: Avatr hat nach eigenen Angaben im Juni 4.682 Fahrzeuge abgesetzt, was einem Wachstum von 167 Prozent zum Juni 2023 entspricht.

