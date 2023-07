China: NEV-Absatz knackt im Juni 800.000er Marke

In China wurden im Juni rund 806.000 Elektroautos und Plug-in-Hybride verkauft, wie die nun veröffentlichten Monatszahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) zeigen. Damit verzeichnete der Absatz der sogenannten New Energy Vehicles (NEV) in China den zweithöchsten Wert nach Dezember 2022.

Seit dem schwachen Anfang des Jahres nimmt der Markt in China wieder Fahrt auf. Im April 2023 kamen wie berichtet 636.000 neue NEV in China auf die Straßen, im Mai 2023 717.000 Stück und nun im Juni 806.000 Exemplare. Das Wachstum beträgt jeweils gut zwölf Prozent. Die CAAM-Statistik zeigt auch: Der Juni-Absatz nähert sich erstmals wieder der Marke von 814.000 NEV-Verkäufen aus dem Dezember 2022. Dabei handelt es sich um den bisher besten Monatswert aus China, der unter anderem auf die seinerzeit zum Jahreswechsel auslaufende Förderung zurückzuführen ist.

Gegenüber dem Vorjahresmonat (Juni 2022: 571.000 NEVs) legten die Verkäufe von E-Autos in China diesen Juni um 35,2 Prozent zu. Konkret wurden im abgelaufenen Monat 573.000 BEVs und 232.000 PHEVs abgesetzt, was gegenüber dem Vorjahresmonat einem Zuwachs von rund 20 Prozent (BEV) bzw. 93 Prozent (PHEV) entspricht. Die Verkäufe von Brennstoffzellen-Fahrzeugen legten gegenüber Juni 2022 um 110 Prozent zu, bleiben mit rund 1.000 Einheiten aber auf extrem niedrigen Niveau.

In puncto Produktion weist die CAAM für Juni 784.000 NEV-Einheiten aus, ein Plus von 32,8 Prozent gegenüber Juni 2022 und von 10 Prozent gegenüber Mai 2023.

Über alle Antriebsarten hinweg kamen im Juni in China 2,62 Millionen Fahrzeuge neu auf die Straße. Gegenüber dem Juni 2022 ist das ein Plus von 4,8 Prozent. Im Vergleich zum Mai zogen die Verkäufe um 10,1 Prozent an, bei den New Energy Vehicles um 12,4 Prozent – ein fast im Gesamtmarkt-Durchschnitt liegender Wert. Interessant auch: Die Exporte von NEVs beliefen sich im abgelaufenen Monat auf 78.000 Einheiten, was einem Anstieg von 170 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang von 28,4 Prozent gegenüber Mai entspricht.

Zum ersten Halbjahr 2023 liefert die CAAM-Statistik folgendes Fazit: Der zwischen Januar und Juni registrierte NEV-Absatz in China beläuft sich auf 3.745.000 Einheiten, was einem Anstieg von 44,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 entspricht. NEVs kamen somit auf 28,3 Prozent des Gesamtmarkts (13.239.000 verkaufte Fahrzeuge). BEVs konnten in der ersten Jahreshälfte 2023 2.719.000 Verkäufe auf sich vereinen, ein Plus von 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Mit Blick auf die Hersteller zeigt sich das übliche Bild: Einsam an der Spitze liegt BYD mit 253.046 NEV, was einem neuen Rekordwert entspricht. Dem Pkw-Bereich sind dabei 251.685 Einheiten zuzuteilen (128.196 BEV + 123.489 PHEV). In den Export ging nur ein kleiner Anteil der BYD-Fahrzeuge – konkret 10.536 NEVs, was 3,3 Prozent mehr sind als im Mai. BYD will in diesem Jahr mindestens 3 Millionen Fahrzeuge verkaufen – das hatte der Vorsitzende und Präsident des Unternehmens, Wang Chuanfu, Ende März publik gemacht. Nach dem ersten Halbjahr rangiert BYD bei 1,26 Millionen.

Der zweite Platz ist auch diesen Monat für Tesla reserviert – und zwar dank 93.680 verkaufter BEV. Von diesen gingen 19.468 in den Export. Das Juni-Ergebnis bedeutet 4,8 Prozent weniger Verkäufe als im Juni 2022, aber 74,6 Prozent mehr als im Mai. Auffällig ist weiter, dass Tesla stets im letzten Monat eines Quartals mehr Fahrzeuge absetzt als in den je zwei Monaten zuvor.

Auf Rang drei kommt GAC Aion mit 45.013 BEV – was fast exakt auf dem Niveau des Vormonats liegt. Bei den weiteren chinesischen EV-Startups lief der Juni wie folgt: Leapmotor steigert sich weiter und kommt nun auf 13.209 NEVs. Neta setzte als Fünfter 12.132 BEVs ab, Nio verzeichnete auf Position sechs erstmals wieder eine fünfstellige Absatzzahl (10.707 BEV), ebenso Zeekr (10.620 BEV), dessen drittes Modell im Juni in die Produktion gegangen ist. So viele Unternehmen im fünfstelligen Bereich – das fällt in der Statistik auf. Knapp darunter liegt noch Xpeng mit 8.620 BEVs.

