China: 636.000 neue New Energy Vehicles im April

In China ist der Absatz von Elektroautos und Plug-in-Hybriden im April leicht zurückgegangen. 636.000 New Energy Vehicles (NEV) wurden laut den von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlichten Daten im April verkauft und damit 17.000 weniger als im März.

Damals kamen wie berichtet 653.000 neue NEV in China auf die Straßen, im aktuellen Monat waren es also 2,6 Prozent weniger. Im Jahresvergleich mit dem April 2022 (280.000 NEV) ist das 2023er Ergebnis aber ein Plus von 112 Prozent. Der Anteil der New Energy Vehicles am Gesamtabsatz stieg im April im Vergleich zum März von 26,6 auf 29,5 Prozent.

Konkret wurden in China im April 471.000 BEV und 165.000 PHEV verkauft. Damit etabliert sich in den vergangenen Monaten der Trend zu drei Viertel BEV und einem Viertel PHEV innerhalb der New Energy Vehicles – lange Zeit lag das Verhältnis eher bei 50:50. Zu den NEV gehören neben den Batterie-elektrischen Autos und den Plug-in-Hybriden auch Brennstoffzellenfahrzeuge. Die FCEV konnten im April zwar um 222 Prozent zulegen, bleiben aber mit 300 Einheiten auf einem überschaubaren Niveau und spielen im Gesamtmarkt keine nennenswerte Rolle.

Über alle Antriebsarten hinweg kamen im April in China 2,16 Millionen Fahrzeuge neu auf die Straße. Gegenüber dem April 2022 ist das ein Plus von knapp 83 Prozent, was aufgrund der Covid-Lockdowns in Teilen des Landes im Vorjahresmonat aber verzerrt ist. Im Verlgeich zum März gingen die Verkäufe um 11,9 Prozent zurück, bei den New Energy Vehicles wie erwähnt aber nur um 2,6 Prozent. Die E-Fahrzeuge haben also nicht so stark verloren wie der Gesamtmarkt.

Mit Blick auf die Hersteller zeigt sich – fast – das übliche Bild: Einsam an der Spitze liegt BYD mit 210.295 NEV, davon 209.467 NEV-Pkw und 828 Nutzfahrzeuge. Bei BYD halten sich die BEV und PHEV aber weiterhin die Waage – im April wurden 104.364 BEV und 105.103 PHEV verkauft.

Dass sich der Gesamtmarkt eher zu 75:20 BEV zu PHEV verschoben hat, liegt auch daran, dass viele weitere NEV-Hersteller nur Batterie-elektrische Autos anbieten. Auf Platz 2 rangiert offiziell Tesla mit 75.842 BEV. Da davon aber 35.886 Einheiten exportiert wurden, bleiben nur 39.956 Teslas in China. Somit muss sich der US-Hersteller im April genau genommen mit Rang 3 begnügen, denn GAC Aion konnte 41.012 BEV absetzen.

Bei den weiteren chinesischen EV-Startups waren die Zahlen im April etwas schlechter. Einzig Neta kam noch auf einen fünfstelligen Absatz, konkret waren es 11.080 BEV. Leapmotor war mit 8.726 BEV schon deutlich vierstellig, die Geely-Marke Zeekr liefert inzwischen zwei Modelle aus und konnte sich somit auf 8.101 BEV steigern. Für die beiden international bekannten Unternehmen Xpeng und Nio ist die 10.000er Marke derzeit außer Reichweite: Xpeng kam noch auf 7.079 BEV, Nio gar nur auf 6.658 BEV. Bei Nio ist aber zu erwähnen, dass die Produktion einiger Modelle derzeit ruht, da sie von der NT1.0 auf die NT2.0-Plattform umgestellt werden.

