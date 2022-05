China: NEV-Absatz steigt auf Jahressicht

280.000 New Energy Vehicles wurden im April in China verkauft, 50,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, aber 38,5 Prozent weniger als im März 2022. Damit war der April der bisher schwächste Monat des Jahres.

Bisher war der Februar mit 317.000 NEV der schwächste Monat, im Januar und März würden jeweils über 400.000 New Energy Vehicles verkauft. Während die Februar-Zahlen vor allem mit den Feiertragen rund um das chinesische Neujahrsfest (und damit fehlenden Verkaufstagen im ohnehin kürzeren Monat) zu erklären sind, ist die Lage im April anders. Hier dürfte vorrangig der strenge Corona-Lockdown in zahlreichen Städten wie etwa Shanghai der größte Faktor gewesen sein.

Von den 280.000 neuen NEV-Pkw waren 214.000 BEV und 66.000 PHEV. Das entspricht einer Verteilung von 76,4 zu 23,6 Prozent. Damit hat sich das Verhältnis im Vergleich zum März (81 zu 19 Prozent) wieder leicht zugunsten der Plug-in-Hybride verschoben. Bei dem Großhandelsabsatz lag der NEV-Anteil im April bei 29,6 Prozent, im Vorjahr waren es noch 11,2 Prozent.

Der schwächere April kann den allgemeinen Markttrend aber nicht ganz ausbremsen. Im Laufenden Jahr wurden bisher 1,35 Millionen New Energy Vehicles in China verkauft, was einem Plus von 128,4 Prozent im Vergleich zum Zeitraum Januar bis April 2021 entspricht.

Der erwähnte Lockdown um Shanghai hat im April auch das Hersteller-Ranking massiv beeinflusst. Das übliche Schema, bei dem BYD bei den New Energy Vehicles (also BEV + PHEV) vorne liegt, Tesla aber bei den reinen Elektroautos, trifft im April nicht zu. BYD ist mit 105.475 NEV immer noch der mit Abstand größte NEV-Hersteller. Mit 57.403 BEV liegt BYD aber auch im reinen BEV-Ranking vorne – zudem wurden 48.702 PHEV verkauft.

Das liegt natürlich an Tesla, das bekanntlich seine Giga Shanghai im April mehrere Wochen geschlossen halten musste und danach auch nur mit einer statt drei Schichten wieder produzieren konnte. Im April weißt die CPCA (China Passenger Car Association) für Tesla gerade einmal 1.512 BEV aus. Diese sind alle in China geblieben, es wurde kein Fahrzeug exportiert.

Unter den EV-Startups konnten GAC Aion und Leapmotor den positiven Trend der vergangenen Monate fortsetzen und sich deutlich vor den international bekannteren Marken wie Xpeng und Nio platzieren. Leapmotor ist zwar wieder knapp in den vierstelligen Bereich gefallen, aber bei anderen Herstellern war der Rückgang im April deutlich stärker – etwa bei Xpeng oder Great Wall Ora.

Für die bessere Übersichtlichkeit haben wir ausgewählte Marken – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Dabei handelt es sich nicht um eine offizielle Rangliste der CPCA, sondern eine Zusammenstellung der Redaktion.

Anmerkung: Für SAIC und Geely sind noch keine April-Zahlen bekannt. Sobald diese veröffentlicht werden, aktualisieren wir die Tabelle. Wie bereits in den Monaten des ersten Quartals veröffentlicht VW keine Monats-Zahlen mehr.

Marke Januar Februar März April Gesamt Rang BYD* 93.168 87.473 104.878 105.475 390.994 1 SAIC* 72.236 45.267 74.5090 0 192.012 2 Tesla 59.845 56.515 65.814 1.512 183.686 3 GAC Aion 16.031 8.526 20.317 10.212 55.086 4 Geely*,** 17.928 14.501 15.557 0 47.986 5 Xpeng 12.922 6.225 15.414 9.002 43.563 6 Neta Automobile 11.009 7.117 12.026 8.813 38.965 7 Great Wall Ora 13.229 6.261 14.264 3.008 36.842 8 Nio 9.652 6.131 9.985 5.074 30.842 9 Leap Motor 8.085 3.435 10.059 9.087 30.666 10

* NEV, also BEV+PHEV, Marken ohne Markierung sind reine BEV-Marken

** Inklusive Marken wie Geometry, Lynk & Co sowie Zeekr

