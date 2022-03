China: NEV-VerkÃ¤ufe steigen um 189 Prozent

Im Februar wurden in China 317.000 New Energy Vehicles verkauft. Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Verkäufe um 189 Prozent zu. Das Verhältnis von Plug-in-Hybriden und Batterie-elektrischen Autos innerhalb der NEV-Kategorie blieb nahezu konstant.

Die 317.000 Verkäufe entsprechen gegenüber den 412.000 Einheiten aus dem Januar 2022 zwar einem Rückgang um 24,1 Prozent, der Februar war aber bereits in den vergangenen Jahren der mit Abstand schwächste Monat. Der Rückgang im Februar ist mit den mehrtägigen Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest zu erklären – im Vergleich zum Januar gibt es schlichtweg weniger Verkaufstage. Zum Vergleich: Im Februar 2020 – allerdings während der Lockdowns in der Covid-19-Pandemie – wurden nur 15.000 NEV verkauft, im Vergleichsmonat 2021 waren es noch 100.000 Einheiten.

Die NEV haben mit 24,1 Prozent auch weniger verloren als der Gesamtmarkt, über alle Antriebsarten hinweg wurden laut den Zahlen der China Passenger Car Association (CPCA) 32,6 Prozent weniger verkauft (1,455 Millionen Fahrzeuge). Rechnet man nur die Pkw, war der Rückgang um 40 Prozent im Vergleich zum Januar noch größer. Bei den 1,246 Millionen Pkw lag der NEV-Anteil somit bei 21,8 Prozent – von den 317.000 NEV waren 272.000 Pkw.

Innerhalb der NEV wurden 245.000 BEV und 72.000 PHEV verkauft, die FCEV spielen weiterhin nur eine untergeordnete Rolle. Somit hatten 77,3 Prozent aller NEV einen rein Batterie-elektrischen Antrieb.

Mit dem Blick auf die Marken zeigt sich das schon fast übliche Bild: Bei den NEV liegt BYD mit 87.473 Einheiten vorne, bei den BEV Tesla mit 56.515 Fahrzeugen, von denen 33.315 in den Export gingen. Rechnet man die exportieren Fahrzeuge allerdings heraus, blieben nur 23.200 Teslas in China. So gesehen läge auch bei den BEV BYD vorne, das 43.137 Batterie-elektrische Autos verkaufen konnte – und 44.300 PHEV. Allerdings wird bei BYD keine Export-Rate angegeben.

Erneut stark präsentierte sich im Februar SAIC mit 45.267 New Energy Vehicles. Auch Geely arbeitet sich mit 12.239 BEV und 2.046 PHEV weiter nach vorne. Bei den chinesischen eMobility-Startups mit Premium-Anspruch konnten sich im Februar GAC Aion (8.526 BEV) und Neta (7.117 BEV) vor die international bekannteren Marken Xpeng (6.225 Einheiten) und Nio (6.1311 Einheiten) setzen. Xpeng und Nio waren gegen Jahresende 2021 bereits bei fünfstelligen Verkaufszahlen angekommen.

Wie schon im Januar gibt es weiterhin keine separat ausgewiesenen Verkaufszahlen von VW für seine ID.-Modelle. Für die bessere Übersichtlichkeit haben wir ausgewählte Marken – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Dabei handelt es sich nicht um eine offizielle Rangliste der CPCA, sondern eine Zusammenstellung der Redaktion.

Marke Januar Februar Gesamt Rang BYD* 93.168 87.473 180.641 1 SAIC* 72.236 45.267 117.503 2 Tesla 59.845 56.515 116.360 3 Geely*,** 17.928 14.501 32.429 4 GAC Aion 16.031 8.526 24.557 5 Great Wall Ora 13.229 6.261 19.490 6 Xpeng 12.922 6.225 19.147 7 Neta Automobile 11.009 7.117 18.126 8 Nio 9.652 6.131 15.783 9 Leap Motor 8.085 3.435 11.520 10

* NEV, also BEV+PHEV, Marken ohne Markierung sind reine BEV-Marken

** Inklusive Marken wie Geometry, Lynk & Co sowie Zeekr

