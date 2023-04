China: NEV-Absatz steigt auf 653.000 Fahrzeuge

Laut den von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlichten Daten lag der Absatz von New Energy Vehicles (NEV) in China im vergangenen Monat bei 653.000 Einheiten. Das entspricht einem Plus von 34,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Zuwachs von 24,4 Prozent gegenüber Februar.

Innerhalb dieser rund 653.000 New Energy Vehicles ist das Pendel im März deutlich zugunsten der Batterie-elektrischen Autos ausgeschlagen: Die BEV kamen auf einen Absatz von 490.000 Einheiten, die Plug-in-Hybride machten mit 163.000 Einheiten nur noch knapp ein Viertel aller New Energy Vehicles aus – lange Zeit lag das Verhältnis eher bei 50:50. Die ebenfalls zu den NEV zählenden Brennstoffzellenfahrzeuge konnten zwar im Jahresvergleich um 27 Prozent zulegen, spielen aber mit 50 Fahrzeugen im März keine nennenswerte Rolle.

Mit 490.000 Batterie-Elektroautos lag der Absatz für diese Antriebsart so hoch wie noch nie in einem ersten Quartal oder gar im ersten Halbjahr. Hier wird die Marktentwicklung im April sehr interessant sein, ob die BEV-Absätze weiter so stark steigen wie im Q1 oder ob es eine leichte Stagnation gibt – mit dem April 2022 werden die Zahlen aber kaum zu vergleichen sein, da es damals zu einem strengen Covid-Lockdown in zahlreichen Großstädten Chinas kam.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden in China im März 2,45 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, 9,7 Prozent mehr als im Vorjahr und 24 Prozent mehr als im Februar. Somit kamen die 653.000 New Energy Vehicles auf einen Marktanteil von 26,6 Prozent, die 490.000 BEV auf 19,9 Prozent.

Der Hersteller mit den meisten Verkäufen bei den New Energy Vehicles als auch den BEV war im März erneut BYD. Der chinesische Autobauer konnte in dem Monat 207.080 NEV absetzen, was ein deutlicher Rekord für ein erstes Quartal ist. Zum Vergleich: Im bisher besten Q1-Monat, dem März 2022, konnte BYD nur 104.878 Einheiten absetzen – der März 2023 entspricht einem Zuwachs von 97,5 Prozent. Zu den New Energy Vehicles von BYD gehörten auch Nutzfahrzeuge, mit 206.089 Einheiten machen die Pkw aber den Großteil aus. Davon waren 102.670 Fahrzeuge Batterie-elektrisch, folglich setzte BYD 103.419 PHEV-Pkw ab. Somit kamen 63 Prozent aller 163.000 Plug-in-Hybride von BYD.

Tesla verkaufte im März 88.869 in China hergestellte Fahrzeuge, einschließlich Exporte. Das sind 35 Prozent mehr als im März 2022 und 19,5 Prozent mehr als im Februar. Eine Aufschlüsselung nach den Verkäufen in China und den Exporten liegt derzeit noch nicht vor. Klar ist aber: Im März war das Model Y mit 54.937 Einheiten das meistverkaufte SUV-Modell in China – vor dem BYD Song (40.114) und Yuan Plus (27.907).

Hinter BYD und Tesla konnte vor allem GAC Aion seine positive Entwicklung fortsetzen: Die NEV-Marke von GAC kam um März auf einen Absatz von 40.016 Einheiten, was nochmals eine deutliche Steigerung zu dem Rekordergebnis von 30.086 NEV aus dem Februar bedeutet. Gegenüber dem März 2022 konnte GAC AIon seinen Absatz fast verdoppeln (+97 Prozent). Im Q1 konnte GAC Aion 80.308 Fahrzeuge verkaufen – knapp die Hälfte davon also alleine im März.

Ebenfalls positiv entwickelt sich in den vergangenen Monaten Li Auto. Nach einem Auf und Ab zeigt die Tendenz nun nach oben: Mit 20.823 NEV-Verkäufen im März war es nach dem Dezember 2022 überhaupt erst der zweite Monat, in dem Li Auto über 20.000 Fahrzeuge absetzen konnte. Der März entspricht einem Zuwachs von 88,7 Prozent zum Vorjahr und 25 Prozent zum Februar.

Ebenfalls noch auf einen fünfstelligen März-Absatz kam Nio mit 10.378 Einheiten. Das wichtigste Modell des Herstellers ist inzwischen der Nio ET5 mit alleine 6.437 Verkäufen. Neta kam mit 10.087 NEV zwar ebenfalls noch über die 10.000er-Marke, gegenüber dem Februar ist das aber nur ein Zuwachs um 14 Fahrzeuge. Im März 2022 waren es noch 12.026 NEV, der März 2023 entspricht also einem Rückgang um 16 Prozent.

Während Nio und Xpeng als weiteres international bekannte EV-Startup aus China lange Zeit auf vergleichbare Monats-Absatzzahlen kamen, muss sich Xpeng inzwischen regelmäßig hinter Nio anstellen. So auch im März, da kam Xpeng auf 7.002 ausgelieferte Fahrzeuge. Knapp dahinter rangieren die Geely-Marke Zeekr (6.663) und Leapmotor (6.172).

