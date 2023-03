525.000 neue New Energy Vehicles in China

Rund 525.000 New Energy Vehicles (NEV) wurden im Februar 2023 in China verkauft, 55,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und 28,7 Prozent mehr als im Januar 2023. Die meisten Fahrzeuge entfielen dabei auf BYD – sowohl bei den NEV als auch den rein Batterie-elektrischen Autos.

Nachdem im Januar die Verkäufe nicht nur im Vergleich zum traditionell starken Dezember, sondern auch zum Januar 2022 auf noch 408.000 New Energy Vehicles gefallen waren, ging es im Februar wieder auf erwähnte 525.000 NEV aufwärts. Davon waren 376.000 BEV und 149.000 PHEV. Brennstoffzellen-Fahrzeuge kamen im Februar in China auf gerade mal 40 Verkäufe.

Aber: Auch wenn die 525.000 Einheiten nun eine positive Entwicklung sind, wäre dieses Ergebnis im Jahr 2022 noch einer der schwächeren Monate gewesen – von Juni bis Jahresende waren es mindestens 600.000 NEV pro Monat, im Dezember sogar mehr als 800.000 Fahrzeuge. Zudem war der Februar 2022 durch Covid-19-Lockdowns negativ beeinflusst.

Interessant ist die Entwicklung bei der Verteilung innerhalb der New Energy Vehicles. So konnten die BEV gegenüber dem Vorjahresmonat um 43,9 Prozent zulegen, die Plug-in-Hybride ihr Ergebnis mit einem Plus von 98 Prozent aber beinahe verdoppeln – eine Tendenz, die sich auch im Januar bereits abgezeichnet hatte. Auf die Brennstoffzellenautos gehen wir an dieser Stelle nicht genauer ein, da auf diesem geringen Niveau bereits einzelne Förder-Aktionen in nur einer Stadt landesweit enorme Auswirkungen haben können – bei den höheren Stückzahlen von BEV und PHEV sind diese Antriebsarten nicht so anfällig für solche Einmaleffekte.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden in China übrigens 1,976 Millionen Fahrzeuge verkauft, 13,5 Prozent mehr als im Vorjahr und 19,8 Prozent mehr als im Januar. Damit kamen die New Energy Vehicles im Februar auf einen Marktanteil von 26 Prozent.

Größter Hersteller mit alleine 191.664 NEV-Pkw im Februar war wie kaum anders zu erwarten BYD. Davon waren 90.639 Exemplare BEV, 101.025 Fahrzeuge verfügten über einen Plug-in-Hybrid-Antrieb. Damit stammen rund zwei Drittel aller 149.000 PHEV von BYD.

Tesla hat im Februar 74.402 in der Giga Shanghai gebaute Elektroautos verkauft, was in den chinesischen Großhandelszahlen erfasst wird. Davon gingen aber 40.479 Fahrzeuge in den Export, womit 33.923 Teslas an chinesische Kunden überstellt wurden.

- ANZEIGE -

Unter den chinesischen EV-Startups hatte im Februar Nio die Nase vorne – der Hersteller kam mit seiner wachsenden Modellpalette auf 12.157 BEV-Verkäufe. Neta erreichte mit 10.073 BEV ebenfalls einen fünfstelligen Absatz, während Xpeng, das lange Zeit auf einem Niveau mit Nio lag und ebenfalls schon fünfstellige Monats-Absätze erreicht hatte, auf 6.010 BEV im Februar 2023 fiel.

Die Geely-Marke Zeekr konnte 5.455 BEV verkaufen, was gegenüber dem Vorjahresmonat mit damals 2.916 Einheiten ein Plus von 87 Prozent bedeutet. Allerdings wird mit dem E-Van 009 seit Januar dieses Jahres ein zweites Modell ausgeliefert, im vergangenen Jahr hatte Zeekr nur den 001 im Angebot.

Ein Hersteller, der sein Ergebnis von 2022 bisher noch nicht erreichen konnte, ist Leapmotor. Auch im Februar lagen die Verkäufe mit noch 3.198 Einheiten unter dem Vorjahresmonat. Um den Negativ-Trend umzukehren, setzt Leapmotor wie berichtet auch auf Verbrenner und hat in diesem Monat sein Flaggschiff-SUV C11 um einen sogenannten EREV-Antrieb (also einen Range Extender) ergänzt.

cnevpost.com, cnevpost.com (BYD), cnevpost.com (Tesla), nio.com (Nio), cnevpost.com (Neta), xiaopeng.com (Xpeng), cnevpost.com (Zeekr), cnevpost.com (Leapmotor)