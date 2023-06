China: 717.000 neue New Energy Vehicles im Mai

Der Absatz von Elektroautos und Plug-in-Hybriden in China hat im Mai wieder zugelegt. Rund 717.000 New Energy Vehicles (NEV) wurden laut den von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlichten Daten verkauft und damit 81.000 mehr als im April.

Im April kamen wie berichtet 636.000 neue NEV in China auf die Straßen, im aktuellen Monat waren es also 12,7 Prozent mehr. Im Jahresvergleich mit Mai 2022 (421.000 NEV) stellt das 2023er Ergebnis ein Plus von 60 Prozent dar. Der Anteil der New Energy Vehicles am Gesamtabsatz stieg im Mai im Vergleich zum April von 29,5 auf 30,1 Prozent. Grundsätzlich sind sowohl die 30,1 Prozent Marktanteil als auch die 717.000 in China zugelassenen NEVs die bisherigen Jahreshochwerte. An teils 2022 erzielte NEV-Absatzwerte – damals noch mit Kauf-Förderung – kommen sie aber nicht heran.

Konkret wurden im Mai etwa 522.000 Batterie-elektrische Fahrzeuge und 194.000 Plug-in-Hybride abgesetzt, was gegenüber dem Vorjahresmonat einem Zuwachs von rund 50 Prozent (BEV) bzw. 94 Prozent (PHEV) entspricht. Die Verkäufe von Brennstoffzellen-Fahrzeugen legten gegenüber Mai 2022 sogar um 311 Prozent zu, bleiben mit rund 400 Einheiten aber auf extrem niedrigen Niveau.

Über alle Antriebsarten hinweg kamen im Mai in China 2,38 Millionen Fahrzeuge neu auf die Straße. Gegenüber dem Mai 2022 ist das ein Plus von knapp 28 Prozent. Im Vergleich zum April zogen die Verkäufe um 10,3 Prozent an, bei den New Energy Vehicles wie erwähnt um 12,7 Prozent – ein fast im Gesamtmarkt-Durchschnitt liegender Wert.

Mit Blick auf die Hersteller zeigt sich – fast – das übliche Bild: Einsam an der Spitze liegt BYD mit 239.092 NEV. Dabei halten sich die BEV und PHEV weiterhin die Waage – im Mai wurden 119.603 BEV und 119.489 PHEV verkauft. Damit reißt BYD beim kumulierten NEV-Absatz dieses Jahres die Eine-Million-Marke – darunter das Gros Pkw, aber auch Nutzfahrzeuge fallen in diese Statistik. BYD will in diesem Jahr mindestens 3 Millionen Fahrzeuge verkaufen – das hatte der Vorsitzende und Präsident des Unternehmens, Wang Chuanfu, Ende März publik gemacht. Übrigens 10.203 von BYDs NEVs gingen im Mai in den Export.

Was noch? Dass sich der Gesamtmarkt klar zugunsten von BEV verschoben hat, liegt auch daran, dass viele weitere NEV-Hersteller nur Batterie-elektrische Autos anbieten. Auf Platz zweo rangiert offiziell Tesla mit 77.695 BEV, wobei die darin enthaltenen Exporte noch nicht veröffentlicht wurden. Auf Rang drei kommt GAC Aion mit 45.003 BEV – ein neuer Rekord für das Unternehmen – und gleichzeitig eine Warnung an Tesla, dass GAC Aion in China hohe Wachstumsraten verzeichnet.

Bei den weiteren chinesischen EV-Startups schlagen folgende Mai-Zahlen zu Buche: Great Wall Motor behauptet sich auf Platz vier mit 23.755 NEV, gefolgt von Leapmotor, das mit 12.058 BEV wieder einen fünfstelligen Absatz verzeichnen konnte. Die Geely-Marke Zeekr liefert inzwischen zwei Modelle aus (die Produktion des dritten Modells ist dieser Tage angelaufen) und konnte sich somit auf 8.678 BEV steigern. Für die beiden international bekannten Unternehmen Xpeng und Nio ist die 10.000er Marke derzeit außer Reichweite: Xpeng kam noch auf 7.506 BEV, Nio gar nur auf 6.155 BEV. Bei Nio ist aber zu erwähnen, dass die Produktion einiger Modelle derzeit ruht, da sie von der NT1.0 auf die NT2.0-Plattform umgestellt werden.

