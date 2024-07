Luxembourg Future Fund 2 beteiligt sich an Lyten

„Die Investition unterstreicht das Engagement Luxemburgs, saubere Technologien voranzutreiben und sie in die europäische Wirtschaft zu integrieren“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Zur Höhe der finanziellen Unterstützung gibt es jedoch keine Auskunft.

Klar ist dagegen, dass Lyten und Luxemburg im Rahmen dieser Partnerschaft bei der Forschung und Entwicklung sowie bei der Einführung verschiedener Lyten-Produkte auf dem europäischen Markt zusammenarbeiten wollen, darunter die Lithium-Schwefel-Batterie. Erst vor gut zwei Monaten teilte Lyten mit, A-Muster seiner 6,5-Ah-Lithium-Schwefel-Pouchzellen zur Evaluierung an führende US- und EU-Automobilhersteller ausgeliefert zu haben. Das Unternehmen plant derzeit zudem, noch in diesem Jahr Zellen für die kommerzielle Nutzung an Kunden aus der Luft- und Raumfahrt und dem Verteidigungsbereich zu liefern.

Dass Stellantis zu den Kunden zählt, ist wenig verwunderlich. Der Mehrmarkenkonzern stieg erst vor etwa einem Jahr bei dem Batterieentwickler ein. Nur wenige Monate später konnte Lyten weitere 200 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln. Die Serie-B-Finanzierungsrunde von Lyten wurde von Prime Movers Lab angeführt. Auch die bestehenden Investoren Stellantis, FedEx, Honeywell und Walbridge Aldinger beteiligten sich an der Runde. Insgesamt konnte Lyten bislang mehr als 410 Millionen US-Dollar einwerben.

businesswire.com