ChargePoint baut den Vorstand um

Im Falle der CFO-Personalie ist die Berufung recht simpel: Mansi Khetani ist bereits seit November 2023 Interims-CFO und hat diesen Posten im Juli nun dauerhaft erhalten. Die Finanzexpertin leitete zuvor die Finanzplanungs- und Analyseaktivitäten des Unternehmens, sie ist seit 2018 bei ChargePoint.

Komplett neu im Unternehmen ist hingegen der neue Chief Development Officer für Software, Ash Chowdappa. ChargePoint beschreibt ihn als „erfahrenen Technologieveteran, der seit fast 25 Jahren in kunden- und geschäftsführenden Positionen tätig ist“. Zuletzt war er Senior Vice President of Software bei HPE Aruba Networks für das Cloud-, Sicherheits- und Netzwerkinfrastrukturportfolio, wo er die Forschung und Entwicklung leitete. „Seine Führungserfahrung in Kombination mit tiefgreifendem technischen Wissen machen ihn zum idealen Manager für die Leitung des Softwaregeschäfts bei ChargePoint“, so das Unternehmen.

Die Neubesetzung im Board of Directors betrifft ebenfalls das Finanzwesen: Mitesh Dhruv wurde zum Mitglied des Board of Directors und auch des Prüfungsausschusses ernannt. Dhruv war zuvor unter anderem CFO bei RingCentral und Vorsitzender des Prüfungsausschusses von ToomInfo Technologies. „Er genießt in der Software-Community hohes Ansehen und wurde von Institutional Investor drei Jahre in Folge in der Kategorie ‚All-America Best Software CFO‘ eingestuft“, schreibt ChargePoint.

„Ich freue mich sehr, dieses Trio potenter Führungskräfte im ChargePoint-Team zu haben“, sagt CEO Rick Wilmer. „Jeder von ihnen bringt einzigartige Fähigkeiten mit, die uns dabei helfen werden, ChargePoint weiterhin zur bevorzugten Platt

chargepoint.com