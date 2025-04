XCharge stellt auf der Power2Drive verbesserte Microgrid-Lösung vor

Nach Angaben von XCharge wurde das System bereits an verschiedenen Standorten eingesetzt. Es verfügt über ein Ladegerät, das bis zu 194 kW liefern kann und mit einer Batterie mit einem Energieinhalt von 233 kWh gepaart ist. Dieser kann auf 466 kWh erhöht werden, so das Unternehmen.

Eine weitere Neuerung ist, dass das System nun bidirektional laden kann, um die Energie flexibel zwischen Batterie, Netz und Verbrauchern zu verteilen. Tagsüber versorgt es Büros und Elektrofahrzeuge mit Energie. Nachts entnimmt es Energie aus dem Netz, um die Batterie aufzuladen, wodurch die Auswirkungen auf das Netz minimiert und die Energiekosten optimiert werden. Wie Xcharge betont, kann die Batterie auch mit Energie aus der unternehmenseigenen PV-Anlage des jeweiligen Anwenders aufgeladen werden.

„Alle Verbesserungen, die wir umgesetzt haben, gehen direkt auf das Feedback unserer Charge Point Operators zurück. Weil wir eng mit unseren Partnern arbeiten, profitieren künftig alle von durchdachten, marktgerechten Funktionen“, erklärt Albina Iljasov, Europachefin bei XCharge. „Unsere Ladelösungen sind so konzipiert, dass sie sich langfristig rechnen – durch zukunftsfähige Features, robustes Design und geringere Betriebskosten.“

Die erste Generation der Net Zero Serie wurde bereits an zahlreichen Standorten in ganz Europa installiert, zum Beispiel in Spanien, Portugal und Italien. Die Ladelösung wurde erstmals im Jahr 2022 vorgestellt.

Und der Infrastrukturhersteller bringt ein weiteres Update zur Power2Drive nach München mit: seine DC-Ladestation mit der Bezeichnung C7 hat ebenfalls ein Facelift erhalten. „Zu den Neuerungen gehört ein verbessertes Kabelmanagement, das Beschädigungen verhindert und die Bedienung erleichtert. Eine farbcodierte LED-Anzeige am Ladestecker zeigt auf einen Blick den Status an – frei, belegt oder defekt“, so das Unternehmen. Darüber hinaus verfügt es über eine verbesserte Benutzeroberfläche, die die Ladeleistung und den Ladefortschritt in Echtzeit anzeigt.

Sie unterstützt jetzt auch bis zu vier SIM-Karten – zwei aktive und zwei als Backup – um eine stabile Verbindung in Gebieten mit schwachem Empfang zu gewährleisten. „Die Ladestation ist für Plug & Charge nach ISO 15118 vorbereitet und kommuniziert über OCPP 2.0.1“, betont XCharge in seiner Pressemitteilung. Auch das vorkonditionierte Laden von E-Bussen (nach VDV 261) wird nun möglich.

Letztes Jahr auf der Power2Drive präsentierte XCharge eine Kompakt-Version seiner C7-Schnellladestationen. Auch die bekannte größere Variante der C7 mit bis zu 400 kW und die batteriegestützte Schnellladestation der Net Zero Serie waren auf der Power2Drive in München zu sehen.

Auch wenn XCharge ursprünglich aus China kommt, sieht sich die Tochter XCharge Europe GmbH mit Sitz in Hamburg als europäisches Unternehmen. Vergangenes Jahr hat XCharge ein neues Testzentrum in Hamburg eingeweiht und will mit der Expansion den eigenen Anspruch unterstreichen, die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland voranzutreiben und die Beziehungen zu europäischen Kunden und Partnern weiter zu stärken. Auch in Mardrid unterhält XCharge bereits ein Testzentrum.

Quelle: Pressemitteilung per Mail