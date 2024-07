XCharge präsentiert kompakteren Schnelllader mit bis zu 240 kW

Bei der nun präsentierten C7 Slim handelt es sich um einen kompakten Schnelllader, an dem zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Die maximale Ladeleistung gibt XCharge mit bis zu 240 kW an. Wenn zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden, kann die Leistung in Schritten von 40 kW flexibel aufgeteilt werden, um durch dynamisches „Power Allocation beidseitig für eine optimale Ladegeschwindigkeit zu sorgen“.

Der High Power Charger soll vor allem dort eingesetzt werden können, wo der Platz begrenz ist. „Aufgrund der kleinen Stellfläche müssen Ladepunktbetreiber für die Installation der C7 Slim vor Ort die Parkflächen kaum umstrukturieren, wodurch wertvolle Stellplätze erhalten bleiben“, so XCharge in einer Mitteilung. Die C7 Slim kommt auf eine Tiefe von 46,7 Zentimeter und benötigt eine Stellfläche von nur 0,37 Quadratmeter. Mehr Details nennt der Hersteller allerdings nicht. Auch nicht, ob zusätzlich zur Säule noch ein externer Schaltschrank benötigt wird oder wie es mit dem Eichrecht aussieht.

Mit dabei hatten die Chinesen zudem die größere Variante der C7, die mittlerweile über eine Eichrechtszertifizierung verfügt. Vor gut einem Jahr war bei der Plug&Charge-fähigen Ladesäule noch von einer Ladeleistung von bis zu 420 kW die Rede, nun spricht XCharge von bis zu 400 kW.

Da trotz der Ladeleistung nur eine Grundfläche von 80 auf 90 Zentimeter (0,72 Quadratmeter) für die knapp zwei Meter hohe Ladesäule benötigt wird, soll auch sie sich einfach auf bestehenden Parkplätzen nachrüsten lassen. Die C7 soll darüber hinaus alle Vorgaben der DIN 18040-3 für barrierefreies Bauen im öffentlichen Verkehrs- und Freiraum erfüllen.

Als drittes Produkt hatte XCharge noch die Batterie-gestützte Schnellladesäule Net Zero Series im Gepäck. Die Net Zero, die XCharge bereits 2022 präsentiert hatte, ermöglicht das Schnellladen mit bis zu 210 kW, es können auch zwei E-Autos parallel geladen werden. Wahlweise kann ein Speicher mit 233 oder 466 kWh bestellt werden. Mittlerweile wird der Schnelllader auch von Juice Technology vertrieben.

presseportal.de