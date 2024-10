XCharge eröffnet neues Testzentrum in Hamburg

Das Testlabor bietet umfassende Möglichkeiten, das gesamte Produktportfolio von XCharge Europe zu testen, wie es in einer Mitteilung heißt. Ein Schwerpunkt des Prüflabors sei die Sicherstellung der Kompatibilität mit den neuesten Elektrofahrzeug-Modellen, „wobei neben Pkw auch E-Lkw und E-Busse berücksichtigt werden“. Damit sollen die Kunden neuer Fahrzeuge so schnell wie möglich ohne Komplikationen an XCharge-Säulen laden können. In der Vergangenheit gab es bei neuen Modellen oder neuen Software-Versionen hin und wieder Kommunikationsprobleme zwischen Fahrzeug und Ladesäule – nicht auf XCharge beschränkt, das ist bei diversen Hardware-Anbietern und Ladepunktbetriebern passiert.

Das neue Testzentrum in Hamburg soll auch dazu dienen, (potenzielle) XCharge-Kunden einzuladen und vor Ort die Ladesäulen der Serien C6, C7 und Net Zero Series zu demonstrieren. „Wir wollen unseren Kunden ein echtes ‚Hands-on‘-Erlebnis bieten“, sagt Albina Iljasov, Head of Europe bei XCharge Europe. „Sie können selbst sehen, fühlen und erleben, wie unsere Ladestationen funktionieren und wie einfach sie zu bedienen sind.“ Darüber hinaus ermöglicht das Labor die Integration mit verschiedenen Backend-Systemen, bietet Anpassungsmöglichkeiten für Software und unterstützt die zukünftige Produktentwicklung durch Marktforschung.

Auch wenn XCharge ursprünglich aus China kommt, sieht sich die Tochter XCharge Europe GmbH mit Sitz in Hamburg als europäisches Unternehmen und will mit der Expansion den eigenen Anspruch unterstreichen, die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland voranzutreiben und die Beziehungen zu europäischen Kunden und Partnern weiter zu stärken, wie es in der Mitteilung heißt. Zusätzlich zu Hamburg betreibt XCharge seit 2023 ein Testlabor in Madrid.

„Mit der Eröffnung unserer Testanlage in Hamburg lösen wir unser Versprechen ein, mehr Wertschöpfung nach Europa zu bringen“, sagt Iljasov. „Uns ist es besonders wichtig, unsere europäischen Kunden besser zu verstehen und auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können. Diese Maßnahme ermöglicht es uns, noch enger mit ihnen zusammenzuarbeiten und maßgeschneiderte Lösungen für den europäischen Markt zu entwickeln.“

Die XCharge-Modellpalette umfasst die Produktreihe C6, in Europa ist vor allem die adaptierte Variante C6EU relevant – möglich sind bis zu 200 kW Ladeleistung. Bei der „Net Zero Series“ handelt es sich um eine Batterie-gestützte HPC-Säule, die mit einem relativ schwachen Netzanschluss Ladeleistungen von bis zu 210 kW ermöglicht – die Pufferbatterie nutzt LFP-Zellen von BYD. Bei dem neuesten Produkt handelt es sich um die 2023 vorgestellte C7, die eine Ladeleistung von bis zu 420 kW erreichen soll.

